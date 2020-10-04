Çarşambaspor: 0-0 - Son Dakika

Çarşambaspor: 0-0

STAT: Yalova AtatürkHAKEMLER: Doğukan Yıldırım (xx), Mehmet Pekmezci (x), Emrah Uluçay (xx)YALOVASPOR: Ahmet Pekgöz (xxx), Fatih Hüseyin Salım (xx), Salih Kaan Kaplan (xx), Suat Avcı (xx), Cemal Doğu (xx) (Dk. 72 İlker Avşeren x), Oğuzhan Bozkurt (xx) (Dk. 68 Ümran Zambak x), Erhan Bal (xx) (Dk.

Çarşambaspor: 0-0, System.String[]

STAT: Yalova Atatürk

HAKEMLER: Doğukan Yıldırım (xx), Mehmet Pekmezci (x), Emrah Uluçay (xx)

YALOVASPOR: Ahmet Pekgöz (xxx), Fatih Hüseyin Salım (xx), Salih Kaan Kaplan (xx), Suat Avcı (xx), Cemal Doğu (xx) (Dk. 72 İlker Avşeren x), Oğuzhan Bozkurt (xx) (Dk. 68 Ümran Zambak x), Erhan Bal (xx) (Dk. 72 Emrah Şahinçiftçi x), Burak Çınar (xx), Mustafa Serkan Demirel (xx) (Dk. 87 Cenk Kuşku ?), Onurcan Küçük (xx), Yusuf Akdemir (xx) (Dk. 87 Umut Kıral ?)ÇARŞAMBASPOR: Eren Yılmaz (xx), Oğuzhan Yıldırım (xx), Mete Han Genç (xx) (Dk. 67 Veysel Kılıç x), Serhan Yılmaz (xx), Kemal Sabri Bayraktar (xx), Aykut Topal (xx), Abdulkadir Yıldırım (xx), Murat Kürüm (xx) (Dk. 76 Ömer Can Ahenk x), Erhan Tatlıdil (xx), Muhammet Mustafa Doğan (xx), Abdulsamet Can (xx) (Dk. 88 Selahattin Seyhun ?)SARI KARTLAR: Dk.18 Suat Avcı, Dk.32 Cemal Doğu, Dk.82 Salih Kaan Kaplan (Yalovaspor) - Dk.40 Serhan Yılmaz, Dk.81 Aykut Topal, Dk.82 Abdulsamet Can (Çarşambaspor)

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Yalovaspor, sezonun 3'üncü haftasında kendi sahasında konuk ettiği Çarşambaspor ile golsüz berabere kalarak 1 puana razı oldu.23'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Çarşambaspor atağında Erhan'ın sağ çaprazdan ortasında topla buluşan Kemal'ın şutu auta çıktı.33'üncü dakikada sağ kanattan gerçekleşen Çarşambaspor atağında Kemal'in ortasında topla buluşan Mete Han'ın şutu kaleci Ahmet'te kaldı.66'ncı dakikada Çarşambaspor atağında sol kanattan yapılan ortada topla buluşan Murat'ın şutu direkten döndü.81'inci dakikada Çarşambaspor'da Veysel'in ceza sahası dışından çektiği şutu Yalovaspor kalecisi Ahmet kornere çıkardı.

90+3'üncü dakikada Çarşambaspor'dan Sehan Yılmaz'ın altı pastaki volesini kaleci Ahmet çıkardı.


- Yalova
Çarşambaspor: 0-0
Çarşambaspor: 0-0
Çarşambaspor: 0-0
Çarşambaspor: 0-0

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 18:36 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Çarşambaspor: 0-0 - Son Dakika Spor

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