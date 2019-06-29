Son Dakika Haberleri: Çarşambaspor'da başkanlığa Özkan Yıldırım getirildi
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Çarşambaspor'da başkanlığa Özkan Yıldırım getirildi

1 saat önce

Samsun Süper Amatör Lig ekiplerinden Çarşambaspor'da başkanlığa, Özkan Yıldırım seçildi.

Çarşambaspor'da başkanlığa Özkan Yıldırım getirildi, System.String[]
Samsun Süper Amatör Lig ekiplerinden Çarşambaspor'da başkanlığa, Özkan Yıldırım seçildi.
Çarşambaspor Tesisleri'nde yapılan ve mevcut başkan İbrahim Gündüzoğlu'nun yeniden aday olmadığı kongrede başkanlığa Yıldırım, tek aday olarak katıldı.
Yıldırım, kullanılan oyların tamamını alarak başkanlığa getirildi.
Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, kongrede yaptığı konuşmada, bir zamanlar profesyonel liglerde mücadele etmiş Çarşambaspor'un yeniden profesyonel lige yükselmesi için tüm şehir olarak kenetleneceklerini söyledi.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile altyapı konusunda çalışma yürüteceklerini anlatan Doğan, "Bu çalışma ile ilerleyen sezonlarda Çarşambaspor'un kadrosunun temelinde Çarşambalı sporcularımızın yer almasını planlıyoruz. Tüm şehrin bu takıma maddi ve manevi destek çıkmasını istiyorum." dedi.
Yıldırım ise kısa süre içinde yönetim kurulu oluşturup yola çıktıklarını dile getirerek, "Tek hedefimiz Çarşamba'nın en büyük markası olan Çarşambaspor'umuzu daha iyi yerlere getirmek olacak. Bunun için gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız. Bizlere destek olan herkese yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Yıldırım'ın yönetim kurulunda Mustafa Tercüman, Kadir Yücebaş, Ersin Sandıkçı, Fatih Şentürk, İbrahim Taflan, Abdulkadir Kaynak, Musa Keskin ve Ferdi Akbulut yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 04:37 Kaynak: AA
Samsun, Özkan Yıldırım, Çarşambaspor, Spor
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