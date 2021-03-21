Çarşambaspor'da galibiyet sevinci

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Çarşambaspor, Şehir Stadyumu'nda konuk ettiği Batman Petrolspor'u Serhan ve Kemal Sabri ile bulduğu gollerle 2-0 yenmeyi başardı.

Karşılaşmanın 20. dakikasında Çarşambaspor'un kazandığı serbest vuruşta Veysel'in vuruşu Batman Petrolspor kalecisi Akın'dan döndü. Dönen topa Metehan'ın vuruşunu kaleci bir kez daha uzaklaştırdı.

21.dakikada gelişen Batman Petrolspor atağında Emre'nin ceza sahasına ortasında Umut'un kafa vuruşu az farkla auta gitti.

25.dakikada gelişen Batman Petrolspor atağında Umut'un sol kanattan ceza sahasına ortasında Nezir'in kafa vuruşu yandan auta gitti.

Karşılaşmanın 43. dakikasında gelişen Çarşambaspor atağında topla çizgiye inen Ahmet'in yerden pasında Serhan düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek Çarşambaspor'u 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Çarşambaspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Çarşambaspor'un hızlı gelişen atağında topla buluşan Kemal Sabri kaleciyi de çalımlayarak topu boş kaleye gönderdi.

71.dakikada gelişen Batman Petrolspor atağında Aydın'ın pasında Hüseyin'in vuruşunu son anda Çarşambaspor kalecisi Eren kurtardı.

Karşılaşmanın 86. dakikasında gelişen Çarşambaspor atağında Oğuzhan'ın ceza sahası dışından şutu üstten auta gitti.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Çarşambaspor sahadan 2-0 galip ayrılarak puanını 40'a çıkardı ve ligde 4. sıraya yükseldi.