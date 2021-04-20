Çarşambaspor'da kritik süreç - Son Dakika

Çarşambaspor'da kritik süreç

20.04.2021 10:11
Çarşambaspor'da kritik süreç, System.String[]

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden yeşil beyazlı ekip Çarşambaspor, deplasmanda karşılaşacak olduğu Erbaaspor maçı için Adapark Tesisleri'nde antrenman çalışmalarını sürdürüyor.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden yeşil beyazlı ekip Çarşambaspor, deplasmanda karşılaşacak olduğu Erbaaspor maçı için Adapark Tesisleri'nde antrenman çalışmalarını sürdürüyor.

Geçen hafta kendi sahasında konuk ettiği yeşil-beyazlı takım Çarşambaspor, Osmaniyespor maçında 2-0'lık mağlubiyet almıştı. Mağlubiyet sonrası Çarşambaspor, ara vermeden Adapark Tesisleri'nde deplasmanda mücadele edecekleri Erbaaspor maçına hazırlanıyor.

"Bunu telafi etmek zorundayız"

Kendi sahasında konuk ettiği Osmaniyespor müsabakasında 2-0'lık skorla mağlup geldikleri maçı değerlendiren Teknik Direktör Kenan Yelek, "Aslında iyi hazırlandık ama maça iyi başlayamadık. Rakip bizden daha iyi oynadı. Puan almayı çok istedi. Skor 0-0 iken oyuncu değişikli yapacakken ilk golü yedik. Sonrasında değiştirdik ama uzun zamandır sakat olan Aykut'u oyuna attık. Kendisi de sakatlandı, sezonu kapattı. Baya hazırdı, bir sıkıntısı da yoktu ama maalesef maç esnasında ayağıyla ilgili sıkıntı yaşadı. Skor 1-0 iken Kemal'in karşı karşıya kaldığı pozisyon vardı, kaçırdı. Onlar galip geldiği için üzgünüz. Yenseydik yüzde 90 bu işi bitirirdik. Futbolcu kardeşlerimize de anlattık ama olmadı. Hala Play-off'un içindeyiz. 5. sıradayız. Bunu telafi etmek zorundayız. İnşallah telafi ederiz" dedi.

"49 puan yapmış olsaydık rahat olurduk"

Tahmini olarak, kalan son 3 maçı değerlendiren Teknik Direktör Yelek, "Puan durumumuz şuan 43. Bu puanı 49 yapmış olsaydık rahat olurduk. Osmaniyespor maçını almış olsaydık, oynayacak olduğumuz Erbaaspor maçını kaybetsek bir şey kaybetmezdik. İçerde Isparta maçını yendiğimiz zaman Play-off'a kalma ihtimalimiz çok yüksekti. Söylediğimiz tuttu ama biz dediğimizi tutturamadık. Maçı alamayınca olmuyor" şeklinde konuştu.

"İyi bir takıma karşı mücadele edeceğiz"

Deplasmanda rakip takım Erbaaspor ile karşılaşacakları maçta takım kadrosu hakkında bilgi veren ve zorlu bir maç olacağını söyleyen Yelek, "Erbaaspor zorlu bir maç olacak gibi. İkinci devre 13-14 tane iyi oyuncu transferi yaptılar. Devre arası harcadıkları para, bizim belki sezon boyunca harcadığımız paranın daha fazlasını harcadılar. Çünkü kendileri düşme potasındaydı. Şu ana kadar toplam 24 puan toplamışlar. Kendi sahasında çok iyi oynayan bir ekip. İyi bir takıma karşı mücadele edeceğiz. İnşallah puan veya puanlarla döneriz" ifadelerini kullandı.

"Çarşambaspor'un tarihinde yer almak için geldik"

Çarşambaspor'un takım kaptanı Oğuzhan Yıldırım yaptığı sezon değerlendirmesinde, "Öncelikle resmin bütününe baktığımızda bu sezonu ben çok başarılı buluyorum. Çünkü yeni bir takım. Her anlamda yeniliklerle başladığımız sezonda bence çok iyi şeyler başardık. Sezonu Play-off potasını kovalayarak devam ettik. Ama son bir kaç haftadır ne yazık ki avantajımızı kaybettik. Fakat bunu telafi etmek için maça gideceğiz. Son 3 haftada yine ipler elimizde. Elimizden geleni yapacağız. Biz buraya sadece bir sezonu tamamlamak için değil, gerçekten Çarşambaspor'un tarihinde yer almak için geldik. Bunu yapabilmek için çok şey başarmamız gerektiğini biliyoruz. Eğer nasibimizde varsa zaten onu yakalayacağız. Mücadele etmeye devam edeceğiz. Genel olarak sezonu Play-off içinde bitirsek de bitirmesek de ben başarılı buluyorum. Çok güzel bir sezon geçirdik. Çok fazla eksiğimiz vardı, sakatımız vardı. Sezonun başından bugüne kadar burada tesislerde çalışan yönetici abilerimizi, hocalarımızı, teknik ekibimizi ve kendi futbolcu kardeşlerimi kutluyorum" şeklinde konuştu.

"Çarşambaspor'u 2. Lig'e taşımak istiyoruz"

Çarşambaspor'un başarılı forvet oyuncusu Serhan Yılmaz, "Çarşambaspor'u 2. lige taşımak istiyoruz" diyerek, "Sezona şampiyonluk parolası olmadan çıkmamıza rağmen iyi bir hava yakaladık. İlk devreyi çok iyi bitirdik ama ikinci devre gerek Kovid-19, gerek sakatlıklar bizi biraz sıkıntıya soktu. Hala takımda çok eksiğimiz var. Her hafta test oluyoruz. Sonucun ne olacağını bilmeden bekliyoruz. Buna rağmen yerimiz hala iyi, 5. sıradayız. Bu sırayı koruyarak Play-off potasında ligi bitirip inşallah şampiyon olup Çarşambaspor'u 2. Lig'e taşımak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Çarşambaspor'un, Çarşamba günü saat 15.00'te Erbaa İlçe Stadyumu'nda karşılaşacak olduğu Erbaaspor maçında, kart cezalısı Veysel ve Osmaniyespor maçında sakatlanan Kemal Sabri ve sezonu kapatan Aykut maç kadrosunda yer alamayacak. - SAMSUN

Çarşambaspor'da kritik süreç
Çarşambaspor'da kritik süreç
Çarşambaspor'da kritik süreç
Çarşambaspor'da kritik süreç

Futbol Federasyonu, Çarşambaspor, Play Off, Skor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çarşambaspor'da kritik süreç - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Sokak ortasında karşısına çıktığı karısını, art arda ateş ederek katletti Sokak ortasında karşısına çıktığı karısını, art arda ateş ederek katletti İngiliz kulübünün 'Avrupa Süper Ligi' tepkisi geceye damga vurdu İngiliz kulübünün 'Avrupa Süper Ligi' tepkisi geceye damga vurdu Çukur dizisinde yaprak dökümü devam ediyor! İki oyuncu birden veda etti Çukur dizisinde yaprak dökümü devam ediyor! İki oyuncu birden veda etti Ankara merkezli 14 ilde Ankara merkezli 14 ilde "Arsa Avcısı" operasyonu: Aralarında avukat ve kamu görevlilerinin de olduğu 106 kişi gözaltında Koronavirüse yakalanan Gonca Vuslateri'nin üstüne kaynar su döküldü: Çığlıklarım İstanbul'u ayağa kaldırdı Koronavirüse yakalanan Gonca Vuslateri'nin üstüne kaynar su döküldü: Çığlıklarım İstanbul'u ayağa kaldırdı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli: 128 milyar dolarlık rezervin büyük bölümü pandemi döneminde kullanıldı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli: 128 milyar dolarlık rezervin büyük bölümü pandemi döneminde kullanıldı Çaldığı bisiklet ile bir gün sonra olay yerine gelince yakayı ele verdi Çaldığı bisiklet ile bir gün sonra olay yerine gelince yakayı ele verdi Koronavirüs nedeniyle herhangi bir ölümün yaşanmadığı ülkeye tehlike kıyıdan geldi Koronavirüs nedeniyle herhangi bir ölümün yaşanmadığı ülkeye tehlike kıyıdan geldi

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Ocak ayından itibaren aşı olan 15 milyon kişiden yalnızca 2 bin 500'ü koronaya yakalandı Ocak ayından itibaren aşı olan 15 milyon kişiden yalnızca 2 bin 500'ü koronaya yakalandı         
09:49
5 yıldır bunu planlıyormuş! Buda'ya kendini adayan adam, giyotinle kafasını kesti 5 yıldır bunu planlıyormuş! Buda'ya kendini adayan adam, giyotinle kafasını kesti         
09:37
Canan Kaftancoğlu'nun 128 milyar dolar paylaşımını Aylan bebeğin fotoğrafıyla yapması tepki çekti Canan Kaftancoğlu'nun 128 milyar dolar paylaşımını Aylan bebeğin fotoğrafıyla yapması tepki çekti         
09:26
Tanıdığından aldığı emanet otomobil alevlere teslim oldu Tanıdığından aldığı emanet otomobil alevlere teslim oldu         
09:08
Türbede dini değerlerle alay edip TikTok videosu çeken kendini bilmez, gözaltına alındı Türbede dini değerlerle alay edip TikTok videosu çeken kendini bilmez, gözaltına alındı         
08:05
Kısmi kapanmada ilk hafta geride kaldı! Yüzde 2'lik gerileme kimseyi memnun etmedi Kısmi kapanmada ilk hafta geride kaldı! Yüzde 2'lik gerileme kimseyi memnun etmedi         
07:35
Hadise, Kaan Yıldırım ile ayrıldığı iddiasını sevgilisini Instagram'da takibe alarak yalanladı Hadise, Kaan Yıldırım ile ayrıldığı iddiasını sevgilisini Instagram'da takibe alarak yalanladı         
02:00
Çok yüksek riskli iller arasındaki Erzincan'da alışverişlere 'her aileden bir kişi' kısıtlaması getirildi Çok yüksek riskli iller arasındaki Erzincan'da alışverişlere 'her aileden bir kişi' kısıtlaması getirildi         
23:44
Polonya'nın eski Cumhurbaşkanı Walesa, internette iş arıyor Polonya'nın eski Cumhurbaşkanı Walesa, internette iş arıyor         
20:48
ABD'de 3 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili eski polis şefi yardımcısı çıktı ABD'de 3 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili eski polis şefi yardımcısı çıktı         
18:09
Doktoru 1570 farklı numaradan arayıp taciz eden sanığın akli dengesi yerinde çıktı Doktoru 1570 farklı numaradan arayıp taciz eden sanığın akli dengesi yerinde çıktı         
16:29
Arı soktuğu için fenalaşan öğretmen tüm çabalara rağmen kurtarılamadı Arı soktuğu için fenalaşan öğretmen tüm çabalara rağmen kurtarılamadı         
16:17
Termometre 41 dereceyi gösterdi, Adanalılar parklara akın etti Termometre 41 dereceyi gösterdi, Adanalılar parklara akın etti         
15:33
Halatların koptuğu asansör kazasında sarılarak oğlunu korumaya çalışan genç baba, ağır yaralandı Halatların koptuğu asansör kazasında sarılarak oğlunu korumaya çalışan genç baba, ağır yaralandı         
15:13
İstanbul Okmeydanı'nda giriş ve çıkışlar kapatıldı! Araçlar didik didik aranıyor İstanbul Okmeydanı'nda giriş ve çıkışlar kapatıldı! Araçlar didik didik aranıyor         
13:46
Acıların en büyüğü! Umutlarla beklediği hastane kapısından, minik oğlunun cansız bedeni ile çıktı Acıların en büyüğü! Umutlarla beklediği hastane kapısından, minik oğlunun cansız bedeni ile çıktı         
12:40
Derya Açıkgöz, ablası Hadise'nin Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddiaları hakkında konuştu Derya Açıkgöz, ablası Hadise'nin Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddiaları hakkında konuştu         
12:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2021 10:17:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çarşambaspor'da kritik süreç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei