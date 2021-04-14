Çarşambaspor evinde mağlup oldu

Karşılaşmayı, Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım , Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan , Çarşamba İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mustafa Kemal Çelik , AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden de tribünden takip etti.

64. dakikada gelişen Osmaniyespor atağında topla buluşan Yavuz düzgün bir vuruşla topu Çarşambaspor ağlarına göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Çarşambaspor , Osmaniyespor'a 2-0 mağlup oldu.

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