Çarşambaspor evinde mağlup oldu

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Çarşambaspor, Osmaniyespor'a 2-0 mağlup oldu.
Çarşamba Şehir Stadyumu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
64. dakikada gelişen Osmaniyespor atağında topla buluşan Yavuz düzgün bir vuruşla topu Çarşambaspor ağlarına göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
86. dakikada gelişen Osmaniyespor atağında sağ çaprazdan Çarşambaspor ceza sahasına giren Bekir Can, topu ağlara göndererek takımını 2-0 öne geçirdi.
Karşılaşmada başka gol olmayınca Osmaniyespor, Çarşambaspor karşısında sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Karşılaşmayı, Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mustafa Kemal Çelik, AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden de tribünden takip etti.
Kaynak: AA
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