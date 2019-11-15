Son Dakika Haberleri: Çarşambaspor Futbol Akademisi yemekte buluştu
Son Dakika Spor Çarşambaspor Futbol Akademisi yemekte buluştu - Son Dakika Spor

Çarşambaspor Futbol Akademisi yemekte buluştu

6 saat önce

Çarşambaspor Futbol Akademisi sporcu ve antrenörleri Belediye Başkanı Halit Doğan'ın verdiği yemekte bir araya geldi.

Çarşambaspor Futbol Akademisi yemekte buluştu, System.String[]

Çarşambaspor Futbol Akademisi sporcu ve antrenörleri Belediye Başkanı Halit Doğan'ın verdiği yemekte bir araya geldi.


Yemeğin ardından Belediye Başkanı Halit Doğan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlkay Aydın ve antrenörler ve Çarşambaspor Futbol Akademisi U13, U15, U17, U19 alt yapı takımlarının güncel durumu ve hedefleriyle ilgili bilgi alışverişinde bulundu.


Belediye Başkanı Halit Doğan şuanda play-off gruplarında mücadele eden ve gelecek yıl elit lige çıkmayı başaran takımlara ve lige yeni başlayan U19 takımına başarılar diledi.


Yemeğe ayrıca, Belediye Meclis Üyeleri, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen, İlçe Milli Eğtim Müdürü Mustafa Özdemir, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Enver Şahin, Çarşambaspor Başkanı Özkan Yıldırım ve Kulüp yöneticileri ve sporcular katıldı. - SAMSUN

Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 08:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İşte A Milli Takımımızın EURO 2020'deki muhtemel rakipleri!
Andorra yolculuğu öncesi konuşan Selim Soydan: Kazanmaya alıştık İzlanda futbolunun 1 numarası, Erdoğan ile maç sonunda ne konuştuğunu açıkladı! Antalyaspor, Stjepan Tomas ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 02:41:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çarşambaspor Futbol Akademisi yemekte buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]