Çarşambaspor ile Karşıyaka berabere kaldı

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Çarşambaspor, evinde ağırladığı Karşıyaka ile 0-0 berabere kaldı.
Karşılaşmanın 6. dakikasında gelişen Karşıyaka atağında Mustafa'nın vuruşunda top Çarşambaspor kalecisi Kadir'de kaldı.
Karşılaşmanın 26. dakikasında gelişen Çarşambaspor atağında kaleciyle karşı karşıya kalan Serhan'ın vuruşu direğin dibinden auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
53. dakikada gelişen Çarşambaspor atağında Serhan'ın vuruşunu son anda kaleci kurtardı.
54.dakikada gelişen Çarşambaspor atağında Veysel'in ceza sahası dışından vuruşu üst direğin dibinden auta gitti.
Karşılaşmanın 66. dakikasında gelişen Karşıyaka atağında Hakan'ın vuruşu üst direkten döndü. Dönen topu Çarşambaspor defansı uzaklaştırdı.
Karşılaşma gol olmayınca 90. dakikada 0-0 sona erdi.
- Kaynak: AA
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