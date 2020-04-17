Çarşambaspor Kulübü Başkanı Yıldırım'dan BAL ile ilgili değerlendirme - Son Dakika
Son Dakika Spor Çarşambaspor Kulübü Başkanı Yıldırım'dan BAL ile ilgili değerlendirme - Son Dakika Spor

Çarşambaspor Kulübü Başkanı Yıldırım'dan BAL ile ilgili değerlendirme

6 saat önce

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Çarşambaspor'un kulüp başkanı Özkan Yıldırım, ligin 2 haftada tamamlanabileceğini ve grup şampiyonlarının 3. Lig'e çıkabileceklerini söyledi.

Çarşambaspor Kulübü Başkanı Yıldırım'dan BAL ile ilgili değerlendirme, System.String[]

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Çarşambaspor'un kulüp başkanı Özkan Yıldırım, ligin 2 haftada tamamlanabileceğini ve grup şampiyonlarının 3. Lig'e çıkabileceklerini söyledi.

Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye ve dünyada pandemi ilan edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle liglerin ertelendiğini hatırlattı.

Bu süreçte oyuncuların ailelerinin yanında olması gerektiğini düşündükleri için için öncelikle oyunculara izin verdiklerini belirten Yıldırım, "Ardından yönetim kurulumuzla izleyeceğimiz yol haritası ile ilgili toplantımızı gerçekleştirdik ve federasyonla görüşme yaptık. Bize federasyon tarafından profesyonel liglerle ilgili de net bir şey olmadığı ve beklememiz gerektiği söylendi." dedi.

Türkiye'de yerli oyuncuların en çok evine ekmek götürdüğü liglerin 2, 3. ligler ile BAL olduğunu anlatan Yıldırım, "Ülkesine, futboluna, sporuna sahip çıkanlar bu ülkenin evlatlarıdır. Yurt dışından milyonlarca dolar veya avro harcayarak transfer edilen futbolcular ülkeyi ilk terk edenler oluyor. Bunun örneğini de bu yaşanan salgın hastalıkla birlikte hepimiz gördük. Bu nedenle federasyonumuzun alt liglere önem göstermesi gerekiyor." diye konuştu.

BAL ekiplerinin kendi yağında kavrulduğunu, 3. Lig takımlardan daha fazla para harcandığını anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Federasyondan isteğimiz, ligin bitimine 4 hafta kaldı. Pazar çarşamba olarak maçları düzenlerlerse iki haftada ligi bitirebiliyoruz. Diğer gruplardaki takımların başkanları ile de görüşme sağladık ve ligin bir an önce bitirilerek gruplarında şampiyon olan 11 takımın 3. Lig'e çıkarılması yönünde federasyona görüş bildirdik. Bu yapılmış olursa salgın hastalıkla mücadele ettiğimiz bu günlerde hem süreç uzamamış hem de seneye 3. Lig'den iki takım fazla düşürülerek denge yeniden sağlanmış olur."

Çarşambaspor, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 12:50 Kaynak: AA

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