Çarşambaspor sahasında Altındağspor ile golsüz beraber kaldı
10.12.2020 16:39
Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Çarşambaspor sahasında Altındağspor ile 0-0 berabere kaldı.
Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Çarşambaspor sahasında Altındağspor ile 0-0 berabere kaldı.
Karşılaşmanın 32. dakikasında Altındağsporlu Onur'un vuruşunda top ağlara giderken gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. 73. dakikasında gelişen Çarşambaspor atağında ise Murat'ın vuruşunda ağlara giden top ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
Karşılaşma golsüz sona ererken Çarşambaspor, ligdeki puanını 22'ye çıkardı.
Maçı, Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Belediye Başkanı Halit Doğan ve Çarşambaspor Kulübü Başkanı Özkan Yıldırım da izledi.
Son Dakika Döviz hesapları 231 milyar doları aşarak rekor kırdı Buket Aydın, sevgilisi Emir Sarıgül'ü Nuri Ensari ile aldattığı iddiasına ateş püskürdü Bakü'deki zafer kutlamalarına damga vuran an! Sunucunun Türk SİHA anonsu Azerileri coşturdu 53. kez başkasının yerine ehliyet sınavına girerken yakalandı Yaşlı adamın başını taşla ezerek öldürdü! "Taciz ettiği için yaptım" dedi Taslak metnin güncellenmiş hali ortaya çıktı: AB, Türkiye'ye yaptırımları mart ayına öteleyecek 'Akraba ziyaretleri' Samsun'u zirveye taşıdı: Hastane doluluk oranında ilk sırada Birçok kadını taciz ettiği konuşulan yazar Hasan Ali Toptaş, herkesten özür diledi