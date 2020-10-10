Çarşambaspor, sahasında Cizrespor'u 3-0 yendi

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Çarşambaspor, sahasında Cizrespor'u 3-0 mağlup etti.
Maçın 28. dakikasında gelişen Çarşambaspor atağında Murat'ın ceza sahasına yerden ortasında topa son dokunan Serhan, meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
52. dakikada Çarşambaspor'da Abdulsamet'in vuruşunda direkten dönen topu Cizrespor defansı uzaklaştırdı.
55. dakikada Çarşambasporlu Murat'ın sağ kanattan ceza sahasına ortasında Kemal Sabri düzgün bir vuruşla topu filelere göndererek skoru 2-0 getirdi.
74. dakikada Çarşambaspor atağında Kemal Sabri'nin rakip oyuncunun müdahalesiyle yerde kalması sonucu hakem, penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Serhan, topu filelerle buluşturarak farkı 3'e çıkarttı: 3-0.
Karşılaşmada başka gol olmayınca Çarşambaspor, Cizrespor karşısında sahadan 3-0 galip ayrılarak yenilmezliğini sürdürdü.
Maçın ardından Çarşambaspor Kulübü Başkanı Özkan Yıldırım, futbolcularını kutladı.
- Kaynak: AA
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