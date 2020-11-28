Çarşambaspor, sahasında İçel İdmanyurdu'nu 1-0 yendi

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta Çarşambaspor, sahasında İçel İdmanyurdu'nu 1-0 mağlup etti.
İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelenin 74. dakikasında gelişen Çarşambaspor atağında Selahattin'in pasında Kemal Sabri, düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
Başka gol olmayınca karşılaşma, Çarşambaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Çarşambaspor, bu sonuçla puanını 18'e çıkararak grupta 6. sırada yer aldı.
Karşılaşmayı Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Belediye Başkanı Halit Doğan ve AK Parti İlçe Başkanı Taner Özden de izledi.
- Kaynak: AA
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