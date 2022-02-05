Çarşambasporlu taraftarlardan Atatürk Anıtı'na saldırıya tepki - Son Dakika

Çarşambaspor Taraftarlar Derneği üyeleri, Samsun'da Atatürk Anıtı'na yapılan saldırıya tepki gösterdi.

Çarşambaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Uğur Çapkın, Belediye Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde yaptığı açıklamada, kurtuluş meşalesinin mimarı, Türkiye'nin onuru ve gururu olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtına yapılan çirkin saldırıyı kınadıklarını söyledi.

Saldırıyı gerçekleştirmek isteyen fakat başaramayan vatan hainlerinin en ağır cezayı almalarını beklediklerini dile getiren Çapkın, "Konunun takipçisi olarak bundan sonra bu ve benzeri şehrimizin, ülkemizin simgesini, geleceği niteliğini taşıyan her türlü olumsuz, çirkin saldırı, söylem ve konuşmalarının karşısında olacağımızı bildirmek isteriz. Çarşambaspor Taraftarlar Derneği üyeleri ve Çarşambalı gençler olarak şehrimize ve Ata'mıza sahip çıktığımızın bilinmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.