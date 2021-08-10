Beşiktaş Kulübü eski teknik direktörleri Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin feshedilmesinin ardından tazminatı hakkında açıklama yaptı ve Avcı'ya Şampiyonlar Ligi katılım bedelinden alınmak üzere, yasal faizleriyle birlikte toplam 20.012.192 TL ödeme yapıldığını duyurdu. Bunun üzerine siyah-beyazlıların en büyük taraftar grubu Çarşı'dan Abdullah Avcı'ya tepki geldi.
Çarşı sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Kulübümüz, Fikret Orman ve yönetiminin ihanet minvalinde yaptığı sözleşmenin bedeli olan 20 milyon Lira'yı Abdullah Avcı'ya ödedi.
"Uyandığında başucunda gördüğü" Beşiktaş armasını en kötü temsil eden hoca oldu. Tüm bu rezilliklere rağmen görevi bırakma erdemine sahip olamadığı için kovuldu. 15 yıldır "Şampiyonluğa oynamak", 'etik'ten bahsetmek ve güncel futbol terimlerini maç önü/ maç sonu röportajlarında kullanmak dışında hiçbir başarısı bulunmayan Avcı'ya, afiyet dileriz."
Son Dakika › Spor › Çarşı'dan Abdullah Avcı'ya yaylım ateşi: Servet avcısına afiyet olsun - Son Dakika Spor