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Çarşı'dan Abdullah Avcı'ya yaylım ateşi: Servet avcısına afiyet olsun - Son Dakika

Çarşı'dan Abdullah Avcı'ya yaylım ateşi: Servet avcısına afiyet olsun

10.08.2021 00:56

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı'ya 20 milyon 12 bin 192 lira sözleşme fesih tazminatı ödemesine taraftar grubu Çarşı tepki gösterdi. Deneyimli hocaya yönelik ağır ifadeler kullanan taraftar grubu, "Servet avcısına afiyet olsun, hayatta en büyük servet 'vicdanınız' olsun" şeklinde paylaşım yaptı.

Beşiktaş Kulübü eski teknik direktörleri Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin feshedilmesinin ardından tazminatı hakkında açıklama yaptı ve Avcı'ya Şampiyonlar Ligi katılım bedelinden alınmak üzere, yasal faizleriyle birlikte toplam 20.012.192 TL ödeme yapıldığını duyurdu. Bunun üzerine siyah-beyazlıların en büyük taraftar grubu Çarşı'dan Abdullah Avcı'ya tepki geldi.

"BEŞİKTAŞ ARMASINI EN KÖTÜ TEMSİL EDEN HOCA OLDU"

Çarşı sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Kulübümüz, Fikret Orman ve yönetiminin ihanet minvalinde yaptığı sözleşmenin bedeli olan 20 milyon Lira'yı Abdullah Avcı'ya ödedi.

  • Orhan Ak'ı şanlı Beşiktaş çatısı altına almaya çalıştı! Beşiktaş taraftarı buna müsaade etmedi.
  • Göreve başladığı dönemde, ligde ve Avrupa'da birçok kulübe Beşiktaş karşısında hayalini bile kuramayacağı skorlarla yenilerek maç sonları "futbol geometrisi" saçmaladı!
  • Kendisinin hiçbir zaman Avrupa Kupaları'nda yarışacak özgüveni olmadığından, 117 yıllık Beşiktaş'ta da aynı taktiği denedi. Çıkığı 6 Avrupa Ligi grup maçında 15 gol yiyerek 5 mağlubiyet alıp rezaletlere imza attı.
  • Türkiye Kupası'nda alt lig takımına 2 maçta da 3-2 mağlup olarak elendi.

"Uyandığında başucunda gördüğü" Beşiktaş armasını en kötü temsil eden hoca oldu. Tüm bu rezilliklere rağmen görevi bırakma erdemine sahip olamadığı için kovuldu. 15 yıldır "Şampiyonluğa oynamak", 'etik'ten bahsetmek ve güncel futbol terimlerini maç önü/ maç sonu röportajlarında kullanmak dışında hiçbir başarısı bulunmayan Avcı'ya, afiyet dileriz."

Çarşı'dan Abdullah Avcı'ya yaylım ateşi: Servet avcısına afiyet olsun
Çarşı'dan Abdullah Avcı'ya yaylım ateşi: Servet avcısına afiyet olsun

Çarşı Taraftar Grubu, Abdullah Avcı, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çarşı'dan Abdullah Avcı'ya yaylım ateşi: Servet avcısına afiyet olsun - Son Dakika Spor


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