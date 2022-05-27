"Çarşı Davası" Yeniden Başladı: Haber Ajanslarına, Olaylara İlişkin Görüntüler Sorulacak

FAHRETTİN ÖZTÜRK

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin Beşiktaş taraftar grubu "Çarşı" üyesi 35 kişinin yargılanmasına yeniden başlandı. Mahkeme, ulusal haber ajanslarına Beşiktaş'ta bulunan dönemin Başkanlık Çalışma Ofisi'ne yönelik gerçekleştirildiği belirtilen eylemlere ilişkin kamera ve görüntü kayıtlarının sorulmasına karar vererek duruşmayı 30 Eylül 2022 tarihine erteledi.

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin Beşiktaş taraftar grubu 35 sanığın, "darbeye teşebbüs", "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "polise mukavemet", "toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet", "hükümeti yıkmaya teşebbüs" suçlarından yargılanmalarına yeniden başlandı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya tutuksuz sanıklardan 9'u ve sanık avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, daha önce Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne, Gezi olayları kapsamında Beşiktaş'ta bulunan Başkanlık Çalışma Ofisi'ne yönelik gerçekleştirildiği belirtilen eylemlere ilişkin kamera ve görüntü kayıtlarının sorulduğu, ancak Organize Şube'den cevap verilmediğini söyleyerek duruşmayı başlattı.

AVUKAT KAVİLİ 'BAYRAK YAKMA' İDDİASININ DELİLLENDİRİLMESİNİ TALEP ETTİ

Duruşmada söz alan sanık avukatı Ömer Kavili, dosyada bulunan "bayrak yakma" iddiasıyla ilgili delil bulunmadığını savunarak, mahkemeden bu iddiaya ilişkin araştırmanın yapılmasını ve varsa olaya dair görüntü istenmesini talep etti.

"ÇARŞI DAHA ÖNCE BERAAT ETMİŞTİ. DERHAL BERAAT KARARI VERİLSİN"

Mahkemede söz alan avukat Ali Rıza Dizdar, "Ben meslektaşımın aksine Çarşı'nın derhal beraat etmesini talep ediyorum. Meslektaşımın talep ettiği belgeler nedeniyle müvekkilinin dosyasını ayırın, Çarşı'yı beraat ettirin. Çarşı daha önce beraat etmişti" dedi.

"YAŞADIĞIMIZ ŞEYİN HUKUKLA ALAKASI YOK"

Savunma için söz alan sanık avukatı Efkan Bolaç, "Yaşadığımız şeyin hukukla alakası yok. Bir taraftar grubunun, hükümeti ortadan kaldırmaya çalışacağına inanılması kara komedi bile değil. Yapılan işlemlerin pek çoğunun hukukla alakası olmadığını düşünüyorum. Kanunla zaten hiç alakası yok. Gelinen noktanın sonlandırılmasını istiyorum. Bu insanların burada mağdur edildiği ortada. Amaç hasıl olmuştur. Bu dava artık bitirilsin. Derhal beraat kararı verilmesi gereken bir dosyanın uzatılmamasını talep ediyorum" dedi.

Mahkemede savunma yapan diğer sanıkların avukatları da müvekkilleri hakkında derhal beraat kararı verilmesini talep etti. Görüşü sorulan duruşma savcısı ise eksik hususların giderilmesini istedi.

HABER AJANSLARINDAN, EYLEMLERİN GÖRÜNTÜLERİ SORULACAK

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, ulusal haber ajanslarına yazı yazılarak, Gezi olayları kapsamında Beşiktaş'ta bulunan Başkanlık çalışma ofisine yönelik (O dönem Başbakanlık çalışma ofisi) gerçekleştirildiği belirtilen eylemlere ilişkin kamera ve görüntü kayıtlarının sorulmasına karar verdi. Mahkeme, sanık avukatlarının taleplerinin ise gelecek duruşma değerlendirilmesine hükmederek duruşmayı 30 Eylül 2022 tarihine erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Gezi Parkı olaylarında, "Çarşı Grubu" olarak bilinen Beşiktaş taraftarı 35 kişinin yargılandığı dava, 29 Aralık 2015 tarihinde karara bağlanmıştı. Mahkeme heyetinin verdiği kararda 35 sanık da tüm suçlamalardan beraat etmişti. Savcılığın, mahkeme kararını temyiz etmesi üzerine Yargıtay 16. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını incelemiş ve 18 Mart 2021 tarihinde kararı oy birliğiyle bozmuştu.

YARGITAY, 'ÇARŞI' DAVASININ 'GEZİ DAVASI' İLE BİRLEŞTİRİLMESİ GEREKTİĞİNİ KAYDETMİŞTİ

Yargıtay'ın bozma ilamında, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 'Gezi Parkı' davası ile 'Çarşı' davası arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğu belirtilerek, "örgüt üyeliği" suçunun özelliği bakımından her iki dosyanın birleştirilmesi yönüne gidilmesi ve sanıkların hukuki durumlarının buna göre takdir ve tayini gerekirken, eksik araştırma neticesinde beraatlarına karar verildiği belirtilmişti.

DAVALAR BİRLEŞTİRİLMİŞTİ

Her iki dava için yeniden başlayan yargılama sürecinde, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği yazıda davaların birleşmesine onay verdiğini belirtmiş ve davalar 30 Temmuz'da birleştirilmişti. Birleştirmeye dair onay kararını, geçici görevlendirmeyle İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görevlendirilen, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkanı vermişti. Birleştirme kararından sonra yapılan duruşmaların 4'üncüsü 21 Şubat 2022 tarihinde yapılmış ve davalar, 'dosyanın geldiği aşama' gözetilerek yeniden ayrılmıştı.