Çarşı davasında, kamera ve görüntü kayıtları sorulacak - Son Dakika
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Çarşı davasında, kamera ve görüntü kayıtları sorulacak

27.05.2022 13:53
Çarşı davasında, kamera ve görüntü kayıtları sorulacak

Gezi Parkı olaylarına ilişkin Çarşı üyelerinin de aralarında bulunduğu 35 sanığın yargılandığı davada mahkeme, ulusal haber ajanslarına müzekkere yazılarak kamera ve görüntü kayıtlarının sorulmasına hükmetti.

Gezi Parkı olaylarına ilişkin Çarşı üyelerinin de aralarında bulunduğu 35 sanığın yargılandığı davada mahkeme, ulusal haber ajanslarına müzekkere yazılarak kamera ve görüntü kayıtlarının sorulmasına hükmetti.

Gezi Parkı olaylarına ilişkin Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı üyelerinin de aralarında bulunduğu 35 sanık hakkında açılan davanın görülmesine İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmada 9 tutuksuz sanık ile sanıkların avukatları hazır bulundu.

Duruşmada İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne yazılan müzekkereye cevap verilmediği belirtildi. Sanık avukatları duruşmada, duruşmanın uzatılmamasını, başka işlem yapılmaksızın derhal beraat kararı verilmesini ve dosyanın mütalaa hazırlanmak üzere Cumhuriyet Savcısına gönderilmesini talep etti.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, eksik hususların giderilmesini istedi.

KAMERA VE GÖRÜNTÜ KAYITLARI SORULACAK

Alınan savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, ulusal haber ajanslarına müzekkere yazılarak Gezi olayları çerçevesinde Beşiktaş'ta bulunan ve o dönem Başbakanlık Çalışma Ofisi olan Başkanlık Çalışma Ofisi'ne yönelik gerçekleştirildiği belirtilen eylemlere ilişkin kamera ve görüntü kayıtlarının sorulmasına hükmetti.

Heyet, eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı 30 Eylül 2022 tarihine erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Gezi Parkı olaylarına ilişkin Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı üyelerinin de aralarında bulunduğu 35 sanığın yargılandığı dava 29 Aralık 2015 tarihinde karara bağlanmış, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince verilen beraat kararları ise Yargıtay tarafından bozulmuştu. Yargıtay, bozma kararında Gezi Parkı ile Çarşı davasının arasında hukuki bağlantı olduğu gerekçesiyle birleştirilmesine karar verilmesi gerektiğini vurgulamıştı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Gezi Parkı olaylarına ilişkin dava ile Çarşı davası arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğunun belirtildiği kararda, 'örgüt üyeliği' suçunun özelliği nazara alınarak, her iki dosyanın birleştirilmesi tarafına gidilmesi, sanıkların hukuki durumlarının buna göre takdir ve tayini gerekirken, yazılı şekilde eksik araştırma neticesinde beraatlarına karar verilmesinin bozma nedeni sayıldığı vurgulanmıştı.

Davalar verilen bozma kararlarının ardından 30 Temmuz'da İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde birleştirilmiş ve sanık sayısı 52'ye çıkmıştı. Gezi Parkı ile Çarşı davası dosyası, 21 Şubat'ta görülen dördüncü duruşmada ise davaların geldiği aşama dikkate alınarak yeniden ayrılmıştı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, aralarında Beşiktaş taraftar grubu Çarşı'nın kurucu ve üyelerinin de bulunduğu 35 kişi şüpheli, 9 polis de müşteki olarak yer almıştı.

İddianamede, Beşiktaş'ta bulunan Başbakanlık Çalışma Ofisi'ni işgal etmeye çalışmakla suçlanan 35 şüpheli hakkında "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti. Şüpheliler hakkında ayrıca "Örgüt kurmak ve yönetmek, örgüte üye olmak, Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurmak, Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri taşınması ve bulundurulması, Görevi yaptırmamak için direnme, Kamu malına zarar verme" gibi suçlardan da 50 yıla kadar hapis cezaları istenmişti.

(Sema Demir/İHA)

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Kaynak: İHA

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