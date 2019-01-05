Çarşı İzninde 6'ncı Kattan Düşen Asker Öldü
37 dakika önce
RİZE'de askerlik yapan Jandarma Er Cafer Işık (21) çarşı iznine çıktığı sırada misafir olarak gittiği binanın 6'ncı katındaki daireden düşerek ağır yaralandı.
RİZE'de askerlik yapan Jandarma
Er Cafer Işık (21) çarşı iznine çıktığı sırada misafir olarak gittiği binanın 6'ncı katındaki daireden düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan er, hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde Yeniköy Mahallesi
'nde meydana geldi. Rize
İl Jandarma Komutanlığı Salarha Jandarma Karakolu'nda vatani görevini yapan Jandarma Er Cafer Işık, çarşı iznine çıtkı. Misafirliğe gittiği belirtilen binanın 6'ncı katındaki daireden düşen Cafer Işık, ağır yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Işık, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Askerin binadan nasıl düştüğü araştıran polis, çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olay sırasında evde bulunan ve ismi öğrenilemeyen kişi ise polis tarafından gözaltına alındı.
Jandarma Er Cafer Işık'ın cenazesi Antalya
'nın Finike
ilçesine gönderildi.
- Rize
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:19 Kaynak: DHA
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