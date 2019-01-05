Son Dakika Haberleri: Çarşı İzninde 6'ncı Kattan Düşen Asker Öldü

Çarşı İzninde 6'ncı Kattan Düşen Asker Öldü

37 dakika önce

RİZE'de askerlik yapan Jandarma Er Cafer Işık (21) çarşı iznine çıktığı sırada misafir olarak gittiği binanın 6'ncı katındaki daireden düşerek ağır yaralandı.

Çarşı İzninde 6'ncı Kattan Düşen Asker Öldü, System.String[]
RİZE'de askerlik yapan Jandarma Er Cafer Işık (21) çarşı iznine çıktığı sırada misafir olarak gittiği binanın 6'ncı katındaki daireden düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan er, hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Rize İl Jandarma Komutanlığı Salarha Jandarma Karakolu'nda vatani görevini yapan Jandarma Er Cafer Işık, çarşı iznine çıtkı. Misafirliğe gittiği belirtilen binanın 6'ncı katındaki daireden düşen Cafer Işık, ağır yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Işık, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Askerin binadan nasıl düştüğü araştıran polis, çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olay sırasında evde bulunan ve ismi öğrenilemeyen kişi ise polis tarafından gözaltına alındı. 

Jandarma Er Cafer Işık'ın cenazesi Antalya'nın Finike ilçesine gönderildi. 

- Rize

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:19 Kaynak: DHA

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