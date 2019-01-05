Çarşı İznine Çıkan Askerlerin Bayrak Hassasiyeti Duygulandırdı
1 saat önce
Çarşı iznine çıkan askerlerin bayrak hassasiyeti duygulandırdıMUĞLA - Dalaman'da vatani görevini yapan askerlerin çarşı izninde, bir iş yerinin önünde rüzgardan katlanan Türk bayrağını düzeltmeleri duygulandırdı.
Çarşı iznine çıkan askerlerin bayrak hassasiyeti duygulandırdı
MUĞLA - Dalaman
'da vatani görevini yapan askerlerin çarşı izninde, bir iş yerinin önünde rüzgardan katlanan Türk bayrağını düzeltmeleri duygulandırdı.
Dalaman İlçe Jandarma Komutanlığında vatani görevini yapan Aydın
, Ankara
ve Ağrılı dört er, hafta sonu çarşı iznine çıktı. Atatürk Caddesi
üzerindeki bir iş yerinin önünde asılı Türk bayrağının rüzgardan katlandığını fark eden erler, iş yerine yöneldi.
Askerler, iş yerinin önündeki çiçek saksısının üzerine çıkarak bayrağı düzeltti. Erlerin bayrağı düzelttiği anlar cep telefonuyla görüntülendi. Askerlerin hassasiyeti, vatandaşlardan takdir topladı. Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede binlerce beğeni aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:58 Kaynak: İHA
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