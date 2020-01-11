Çarşı kanat drone ile servis yapıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çarşı kanat drone ile servis yapıyor - Son Dakika

Çarşı kanat drone ile servis yapıyor

6 saat önce

İstanbul Beşiktaş'ta dedesinin miras bıraktığı tariflerle 15 çeşit çorba yapan "pilot murat" lakaplı lokanta sahibi Murat Gariboğlu, servis ağına drone ekleyerek teknolojiye ayak uydurdu.

Çarşı kanat drone ile servis yapıyor, System.String[]

İstanbul Beşiktaş'ta dedesinin miras bıraktığı tariflerle 15 çeşit çorba yapan "pilot murat" lakaplı lokanta sahibi Murat Gariboğlu, servis ağına drone ekleyerek teknolojiye ayak uydurdu. Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren lokantada soğuk havada çorba siparişi veren müşterilerine drone ile servis yapmaya başladı.


2017 yılında Beşiktaş'ta bir lokanta açan Gariboğlu, Almanya'da gurbetçilik yapan ancak istediği lezzetleri bulamayınca Türkiye'ye kesin dönüş yapan dedesinin miras bıraktığı tariflerle çorba yapıyor. Osmanlı döneminden kalma 15 çeşit çorbayı müşterilerine sunan Garipoğlu, servis ağına drone da katarak teknolojiye ayak uyduruyor. Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren Gariboğlu, soğuk havada çorba siparişlerini müşteriye drone ile gönderiyor.


2017 yılında faaliyete başladıklarını, siparişlerin bazen geç gittiği zaman müşterilerden şikayet alınması üzerine teknolojiyi de kullanarak drone ile çorba servisi yaptıklarını söyleyen Murat Garipoğlu, "Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek, Beşiktaş'ta ve komşu ilçelerimize drone ile çorba gönderiyoruz. Paketimiz hem daha çabuk ve sıcak gidiyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

İstanbul Beşiktaş, Beşiktaş, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 11:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dick Advocaat, Oğuzhan Özyakup'u istiyor
Beşiktaş ve F.Bahçe'nin talebi reddedildi! Peki şimdi ne olacak? TFF'nin kararı sonrası Beşiktaş'tan ilk açıklama: Transfer bizim için bitmiştir Türkiye'nin altın üretimi 2019'da yüzde 40 arttı

Son Dakika Haberleri
17:22 Hatay suriye'de rejim idlib'e saldırdı 17 ölü, 52 yaralı - Son Dakika
17:22 Pakdemirli: "Son 17 yılda tarımsal hasılamız 5 misli arttı" - Son Dakika
17:22 İstanbul Valisi Yerlikaya, Marmara Denizi'ndeki deprem sonrası şu ana kadar acil durum hatlarına... - Son Dakika
17:21 20 gündür kayıp çiftçiyi arama çalışmaları yeniden başladı - Son Dakika
17:16 Kaymakam Çam, "2020 yılını üst yapı seferberliği ilan ettik" - Son Dakika
16:57 Marmara Denizi beşik gibi! Sabahtan bu yana 54 deprem oldu - Son Dakika
16:57 Marmara'da meydana gelen 4,7 şiddetindeki depremden ilk görüntüler geldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2020 17:28:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çarşı kanat drone ile servis yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]