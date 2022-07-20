Çarşı mahalle bekçileri, aranan 62 şahsı ve 15 hırsızlık şüphelisini yakaladı - Son Dakika
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Çarşı mahalle bekçileri, aranan 62 şahsı ve 15 hırsızlık şüphelisini yakaladı

20.07.2022 14:06
Çarşı mahalle bekçileri, aranan 62 şahsı ve 15 hırsızlık şüphelisini yakaladı

Kayseri'de çarşı mahalle bekçileri, yapılan uygulamalar ile suça geçit vermiyor.

Kayseri'de çarşı mahalle bekçileri, yapılan uygulamalar ile suça geçit vermiyor.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çarşı mahalle bekçileri tarafından 10 - 20 Temmuz tarihleri arasında meydana gelebilecek hırsızlık olaylarını önlemek amacı ile 24 ayrı uygulama yapıldı. Yapılan çalışmalarda 11 bin 230 kişi ve 3 bin 542 araç sorgulanırken, 556 kamu kurum ve kuruluşu, 280 metruk bina, 715 bağ evi ve 184 taksi durağı kontrol edildi.

Uygulamalarda 15 hırsızlık şüphelisi, aranması bulunan 62 şahıs ile 1 adet çalıntı otomobil, 1 adet hacizli otomobil ile 6 çalıntı motosiklet yakalanırken, şüphelilerde bulunan 49 bin TL değerinde malzeme, sahiplerine teslim edildi. - KAYSERİ

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Güven Timleri aranan 14 şahsı yakaladı, kayıp 9 çocuğu buldu Güven Timleri aranan 14 şahsı yakaladı, kayıp 9 çocuğu buldu Son dakika 3. sayfa: Motosikletli polis timlerinin 'şok' uygulamaları sürüyor Son dakika 3. sayfa: Motosikletli polis timlerinin 'şok' uygulamaları sürüyor
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çarşı mahalle bekçileri, aranan 62 şahsı ve 15 hırsızlık şüphelisini yakaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çarşı mahalle bekçileri, aranan 62 şahsı ve 15 hırsızlık şüphelisini yakaladı - Son Dakika
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