Çarşı Mahalle Bekçileri Göreve Hazır

TOKAT (İHA) – Tokat 'ta göreve başlayan 86 çarşı mahalle bekçisine il emniyet müdürlüğünde kelepçe takma, cop kullanma gibi çeşitli eğitimler verildi. İçişleri Bakanlığı tarafından Tokat İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere eğitimlerini tamamlayıp Tokat'a ataması yapılan 86 çarşı ve mahalle bekçisi için seminer düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde mahalle ve çarşı bekçilerine polis amirleri tarafından cop kullanımı, kelepçe takma uygulamalı olarak gösterilirken, sis bombası atılarak mahalle bekçileri ikinci bir eğitimden geçirildi. Seminere İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ile birlikte katılan Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı , mahalle ve çarşı bekçilerine başarılar diledi. Vali Balcı,"Görevinizi aşkla sevgiyle yapacağınıza inanıyorum. Adaletle, şefkatle sevgiyle yapacaksınız. Ama yılgınlık göstermeden memleketimize, milletimize hemşehrisi olmaktan gurur duyduğumuz Tokatımıza onların can ve mal güvenliğinin korunmasında yardımcı olacaksınız. Allah size kaza bela vermesin. Hayırlı uğurlu olsun. Nice nice güzel görevler yapmanızı temenni ediyorum." dedi.Ataması yapılan 125 çarşı ve mahalle bekçiden eğitimini tamamlanan 86'sının göreve başlayacağını belirten Vali Balcı, mahalle bekçilerinin birer taze kan olarak polise destek olacağını ifade ederek,"Mahalle bekçilerinin huzur ve güvenliğin korunmasında önemli katkılarının olacağına canı gönülden inanıyorum. Polis ve bekçi arkadaşlarla aynı şeyi paylaştım. Sonuçta devletin gerçek sahibi millet, milletimizin her bir ferdi çok kıymetli. Onların can mal, namus emniyetlerinin korunması çok anlamlı önemli görevler ifa edecekler. Bu görevleri ifa ederken de üç şeyi unutmamaları gerekiyor. Kendilerine güvenilecek, halk tarafından sevilecek ve saygı duyulacak. Mahalle ve çarşı bekçilerine görevlerinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu. - TOKAT