Çarşı Mahallesi'nin yeni muhtarı belli oldu - Son Dakika

Gerze Çarşı Mahallesi Muhtarı Şuayip Demir'in hayatını kaybetmesinin ardından mahallede muhtarlık seçimleri yapıldı. 8 adayın kıran kırana yarıştığı muhtarlık seçiminde Ali Güleryüz en yüksek oyu alarak seçimi kazandı.

6 Haziran Pazar günü saat 08.00'de başlayan muhtarlık seçimi 17.00 itibarıyla sona erdi. Mahalle sakinleri Gazi Mustafa Kemal İlkokulu ile Gerze Belediyesi Hizmet Binası'nda kurulan toplam 7 sandıkta oylarını kullandı.

Oy verme işlemi için Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'nda 5, Gerze Belediyesi Hizmet Binası'nda 2 sandık kuruldu. 1938 seçmenin bulunduğu Çarşı Mahallesi'nin yeni muhtarı Ali Güleryüz oldu.

Sarıyer ve Boyalıca köylerinde de yeni muhtarlar belli oldu

Gerze'nin Çarşı Mahallesi'nde Şuayip Demir'in, Boyalıca köyünde Ünal Baş'ın, Sarıyer köyünde ise Hamza Cenik'in ölümleri sonucu boş kalan muhtarlıklar için de seçim yapıldı.

Bu kapsamda Çarşı Mahallesi'nde yeni muhtar Ali Güleryüz olurken, Sarıyer köyünde vefat eden muhtarın kızı Fatma Cenik, Boyalıca köyünde ise Önder Eskici yeni muhtar oldu.

Gerze'nin tek kadın muhtarı unvanını da Fatma Cenik almış oldu - SİNOP