'Çarşı Melikgazi' Kayseri'ye değer katacak - Son Dakika
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'Çarşı Melikgazi' Kayseri'ye değer katacak

08.07.2022 18:21

'Çarşı Melikgazi' Kayseri'ye değer katacak AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: "Millet çalışanı biliyor, ona göre davranıyor" Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu: "Bu projenin Türkiye'de benzeri yok.

'Çarşı Melikgazi' Kayseri'ye değer katacak

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki:

"Millet çalışanı biliyor, ona göre davranıyor"

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu:

"Bu projenin Türkiye'de benzeri yok. İrlanda'da, Barcelona'da, Macaristan Budapeşte'te örnekleri var"

KAYSERİ - Kayseri ve Melikgazi'ye değer katacak projeye imza atan Melikgazi Belediyesi, 'Çarşı Melikgazi' projesinin temel atma töreni gerçekleştirildi. Temel atma programında konuşan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki; "İstikametimiz belli, biz hizmet edeceğiz, eser ortaya koyacağız. Hem genel idarede, hem yerel idarelerde. Onun için de millet çalışanı biliyor, ona göre davranıyor. 30 senedir bildiğimiz hastalıklı sol zihniyeti millet yüzde 10 barajına gömdü, yüz vermiyor. Arkadaşlarımıza da destekleri devam ediyor. Neden? Çalışıyorlar, dürüst arkadaşlar" dedi.

7 gün açık olacak Çarşı Melikgazi hakkında bilgi veren Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Kızılırmak Caddesi üzerinde temelini atacağımız 7.000 metrekare alanda çalışması başlayan Çarşı Melikgazi projemizin inşaat alanındayız. Burada hummalı bir çalışma var. Bu projemiz Kayseri'ye ve Melikgazi'ye değer katacak bir çalışma. 07 Temmuz Perşembe günü saat 15.00'te temelini atıyoruz. İçerisinde meyve sebze ürünlerinin, et balık ürünlerinin, baharatçı, çiçekçi, pastanenin olduğu, esnaflara büyük destek olacak bir proje bu. Burayı belediye olarak biz çalıştırmayacağız esnaflar çalıştıracak, biz hazırlıyoruz. Kapalı çok şık bir mekan. Büyük bir ihtiyacı çözdüğümüz gibi bu alanı da iyi bir şekilde değerlendiriyoruz." diye konuştu. Şehre değer katacak projeler yapmaya çalıştıklarını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu; "İnşallah burayı 1, 1,5 yıl içerisinde tamamlayarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu projenin Türkiye'de benzeri yok. İrlanda'da, Barcelona'da, Macaristan Budapeşte'te örnekleri var. Dolayısıyla Kayseri'ye de Barcelona'da, Budapeşte gibi yerlerde olan güzel bir ticari ve sosyal mekanı kazandırıyoruz. Bu çarşımız 7 gün açık olacak. Cenab-ı Allah kazasız belasız bitirmeyi nasip etsin. İki katlı olarak inşa edeceğimiz proje beni çok heyecanlandıran bir iş. Hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kulandı.

"Hastalıklı sol zihniyeti millet yüzde 10 barajına gömdü"

Halkın kendilerine desteklerinin devam ettiğini aktaran AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki; "80'li yıllarda CHP ne ise bugün de aynı, hiç değişmiyor. Ama Allah'a şükür biz onlara bakarak istikametimizi değiştirecek değiliz. İstikametimiz belli, biz hizmet edeceğiz, eser ortaya koyacağız. Hem genel idarede, hem yerel idarelerde. Onun için de millet çalışanı biliyor, ona göre davranıyor. 30 senedir bildiğimiz hastalıklı sol zihniyeti millet yüzde 10 barajına gömdü, yüz vermiyor. Arkadaşlarımıza da destekleri devam ediyor. Neden? Çalışıyorlar, dürüst arkadaşlar. O zaman da arkadaşlarımız güzel hizmetler yaparak herkesin duasını almaya devam ediyorlar. Allah işlerini rast getirsin. Tüm ilçelerimiz ellerinden gelen gayretleri gösteriyorlar. Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın" dedi.

AK parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de hizmetlerin hayırlı olmasını temenni etti. Konuşmaların ardından yapılan dua ile temel atma töreni gerçekleştirildi.

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Kaynak: İHA

Mehmet Özhaseki, AK Parti, Türkiye, Kayseri, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel 'Çarşı Melikgazi' Kayseri'ye değer katacak - Son Dakika

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