Çarşı'nın paylaşımı Fenerbahçe taraftarını sinirlendirdi! Alex de Souza için kullanılan "Kralex" ifadesini yeni transferlerine uyarlamak istediler
10.08.2021 09:26
Kara Kartal uzun süredir gündeminde olan Alex Teixera transferinde mutlu sona ulaştı ve futbolcuyla resmi sözleşmeyi sonunda imzaladı. Bu transferi sosyal medya hesabından duyuran siyah-beyazlıların taraftar grubu Çarşı'nın ilginç paylaşımı, Fenerbahçeli taraftarları sinirlendirdi. Sarı-lacivertli taraftarların kulübün efsane futbolcusu Alex de Souza için kullandığı "Kralex" ifadesini kullanan Çarşı'ya büyük tepki yağdı. Galatasaray taraftarlarının da bu tepkilere destek vermesi dikkat çekti.
Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş'ta iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılar son olarak yıldız futbolcu Alex Teixeira'yla kadrosunu güçlendirdi. Bu transferi sosyal medyadan duyuran Kara Kartal'ın en büyük taraftar grubu Çarşı'ya ise Fenerbahçe taraftarları tepki gösterdi.
FENERBAHÇE TARAFTARINDAN TEPKİ YAĞDI
Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza için sarı-lacivertli taraftarların kullandığı "Kralex" ifadesini kullanan Çarşı'ya tepki yağdı. Bu ifadenin yalnızca Alex de Souza için kullanılabileceğini savunan Fenerbahçe taraftarı, Çarşı'nın paylaşımına binlerce tepki yorumu bıraktı. Bazı Galatasaray taraftarlarının da sarı-lacivertlilere destek vermesi dikkat çekti.
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