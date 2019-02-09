"Çarşı'nın Prestijini Arttıracağız"

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz ve İlçe Başkanı İrfan Ayar, Gebze Eski Çarşı Derneği'ni ilçe teşkilatında ağırladı. Programda açılış konuşmasını gerçekleştiren AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, "Adayımız Yüksek Şehir ve Bölge Plancısı. Bu anlamda Gebze'nin geleceğiyle ilgili birçok proje üretecektir. Bu seçimler yerel seçim olmasının haricinde ülkenin de beka meselesidir. 31 Mart'ta yapılacak olan seçimlerde Gebze'den güçlü bir destek bekliyoruz" dedi.

ESKİ VE YENİ ÇARŞI'NIN PRESTİJİ ARTACAK

Programda konuşma yapan AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, "Biz proje ve hizmet siyaseti yapacağız. Gebze'de yaşayan her kesime, her gönüle dokunan projeler hayata geçireceğiz. Gebze gündüz nüfusu bir milyonun üzerinde olan bir şehir. Bu anlamda çarşımızda Gebze'nin vitrini konumunda. Gebze'nin vitrininin prestijini arttıracak projeler hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Seçim beyannamemiz çok kısa sürede hazır olacak. Projelerimizi kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.

MİLLET BAHÇESİ MÜJDELERİ

Sosyal belediyeciliğe önem vereceklerini söyleyen Büyükgöz, "Gebze'nin sosyal ve kültürel hayatına katkı sunacak, özellikle gençlerimizin vakit geçirebileceği alanları şehrimize kazandıracağız. Cumhurbaşkanımızın bizlere çizdiği tevazu, samimiyet ve gayret şemsiyesine uygun olarak gönül belediyeciliğini hayata geçireceğiz. Askeri kışla millet bahçesi olarak düzenlenerek milletimizin hizmetine açılacak. Yine tarihi önemi yüksek olan Hünkar Çayırı'na gelecek nesillerin 'bu proje şu tarihte yapıldı' diye anlatacağı bir proje hayata geçireceğiz. Burası da yine millet bahçesi olarak hizmete açılacak. Gebze'nin sporda, kültürde, sosyal hayatta ve projelerde öncü bir kent konumuna tanışmak için 1 Nisan'dan itibaren kolları sıvayıp, vakit kaybetmeden çalışmaya başlayacağız." dedi.

GÜZEL PROJELER ÜRETECEK

Programda konuşan AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ise, "Ülkemiz 15 Temmuz gibi, Gezi eylemleri gibi birçok sıkıntı yaşadı. Allah'a çok şükür yaşadığımız birçok sıkıntıda milletimiz liderine sahip çıktı. Son olarak döviz üzerinden ülkemizi dizayn etmeye çalıştılar. Bunu da başaramadılar. Şimdi önümüzde bir yerel seçim var. Gebze'de Zinnur Büyükgöz partimiz tarafından aday olarak gösterildi. Güzel hizmetler ve projeler üreteceğine inanıyorum" dedi.