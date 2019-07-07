Son Dakika Haberleri: Çarşı-pazar gezen polisten dolandırıcılık uyarısı
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Çarşı-pazar gezen polisten dolandırıcılık uyarısı

1 saat önce

MERSİN'deki çarşı ve pazarları gezen polis ekipleri, alışveriş yapanları dolandırıcılık konusunda uyardı, broşür dağıttı.

Çarşı-pazar gezen polisten dolandırıcılık uyarısı, System.String[]
MERSİN'deki çarşı ve pazarları gezen polis ekipleri, alışveriş yapanları dolandırıcılık konusunda uyardı, broşür dağıttı.
Mersin Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde çarşı ve pazarlara alışverişe gelenlere dolandırıcılık konusunda bilgi vererek, uyarı broşürü dağıttı. Broşürlerde cep telefonları aracılığıyla yapılan dolandırıcılığın 2 türlü olduğu belirtilerek, telefon ile arayarak kendilerini polis, savcı, banka görevlisi, sigorta yetkilisi gibi tanıtıp, terör örgütleri ile bağlantılı oldukları iddia edilip korkutularak para talep ettiğini bildirdi.
Ekipler, ayrıca farkı firmaların promosyon amaçlı yaptığı kampanyaların konu alan ödül kazanıldığı şeklinde, kontör ya da para talebinde bulunulduğu anlatılarak, böyle bir durumla karşılaşıldığı anda '155 Polis İmdat' hattını aramaları ya da en yakın emniyet birimine müracaat etmelerini istedi.


- Mersin
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 11:59 Kaynak: DHA
Mersin, Polis, Güncel
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