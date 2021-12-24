Çarşı projesi 2022'de başlıyor - Son Dakika

Tugay "Hedefimiz yaşanabilir, nefes alan bir çarşı" dedi.

Toplantıda Karşıyaka Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürü Özlem Şenyol Kocaer, Karşıyaka Çarşı Projesi 1. Etap ile ilgili sunum gerçekleştirdi. Sunumda proje detayları anlatıldı. Etaplar halinde gerçekleştirilecek proje, 2019 yılından itibaren Karşıyaka Belediyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi iş birliği ile bilimsel araştırmalar yapılarak ele alınmıştı. Bu süreçte öğretim görevlileri, esnaf ve belediye çalışanlarının da katılımıyla çalıştaylar yapılarak Karşıyaka'nın gerçek sorun ve ihtiyaçlarını tartışıldı, projenin şekillenmesi sağlandı. Projenin birinci etabında Karşıyaka çarşı ana caddesi olan Kemalpaşa Caddesi ele alınacak. Proje; Karşıyaka'yı daha iyi konuma getirmek, yaşam kalitesini artırmak, tarihsel mirası öne çıkarmak, mimari niteliği ve ticari hayatı geliştirmek, altyapı ve ulaşım problemlerine çözüm bulmayı hedefliyor. Proje sonunda Kemalpaşa Caddesi; daha yeşil, aydınlık, sanat dolu, konforlu ve zemin olarak daha dayanıklı bir yer haline gelecek.

"EN HIZLI VE EN AZ MAĞDURİYET YARATACAK ŞEKİLDE YAPACAĞIZ"

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay konuşmasında şunları kaydetti: "2022'nin ilk aylarında Kemalpaşa Caddesi'nde projeye start vereceğiz. Çarşının üniversite tarafından yapılan analizinde insanların şikayet ettiği problemler belirlendi. En çok şikayet edilenler; zeminin bozukluğu, dükkanların önündeki karmaşa ve bunun yarattığı kalite düşüklüğü. Bu proje; çarşıya düzen ve kalite getirmek amacıyla yapılan bir çalışma olacak. En çok şikayetin de yoğunlaştığı alan Kemalpaşa Caddesi ana cadde, etaplandırdığımız zaman ilk önce buradan başlamanın uygun olduğuna karar verdik. Çalışmayı katmanlar halinde düşünelim, zemin ve zemin üzerindeki kent mobilyaları gibi tabakalar var ama daha büyük sorun zeminin altında. Banka Sokağı Salah Birsel'de yapılan sokak revizyonu çalışmasından yeni bilgiler edindik. Çalışma sırasında alt yapıya ulaşıldığı zaman karşılaştığımız görüntü iyi değildi. Aynı şeyin ana cadde de olmasını da bekliyoruz. Genel olarak yenileme ihtiyacı çok olacak, bu fırsatla onu da yapmış olacağız. Buna ek olarak binaların dış cephe çalışmaları var. Üniversite hocaları uzun süre çalışarak binaları ayrı ayrı değerlendirdikleri analizleri bizlere sundular. Çok değerli tarihi binalarımız var. Bu binalara çok özensiz davranılmış. Bunlarla ilgili etkili kararlar alacağız. Kemalpaşa Caddesi'ni, en hızlı ve en az mağduriyet yaratacak şekilde planlama yaparak, zemini tamamen kaldırıp yer altı çalışması yapacağız. Çarşının bize düşen kısmını yaptıktan sonra, esnafımız ile çalışacağımız bölümü onlarla beraber yapacağız. Birbirimizi doğruları yapma konusunda uyararak, doğrunun ne olduğunu birlikte bulmak lazım. Karşıyaka çarşıda şu an şikayet edilen ana konu kalitenin düşüklüğü. İnsanların aradığı şey çarşının hak ettiği tarihsel kimliğin getirdiği kaliteyi yakalamak. İzmir gelişiyor ama çarşı iyiden kötüye doğru gidiyor. O yüzden kalitenin ne olacağını belirlemek lazım. Benim kendi adıma isteğim, çarşının daha kaliteli bir yer olması yönünde."