Son Dakika Haberleri: Çarşı Van'ın derbi sevinci
Son Dakika Spor Çarşı Van'ın derbi sevinci

Çarşı Van'ın derbi sevinci

1 saat önce

- Çarşı Van'ın derbi sevinciVAN - Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 1-0 yenmesi Çarşı Van tarafından coşkuyla kutlandı.

- Çarşı Van'ın derbi sevinci

VAN - Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 1-0 yenmesi Çarşı Van tarafından coşkuyla kutlandı.

Beşiktaş'ın sahasında ağırladığı Galatasaray'ı 1-0 yenmesi üzerine sokağa çıkan Beşiktaşlı taraftarlar, galibiyeti doyasıya kutladı. Ellerinde Beşiktaş bayrağı ve meşalelerle Maraş ve Cumhuriyet caddelerinde sevinç gösterilerinde bulunan taraftarlar, daha sonra araçlarla kentte sevinç turu attı. Galibiyetle ilgili konuşan Van Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Gani Acar, "Bu sezon lige kötü başladık. Ama bu maçta takım iyi oynadı. Son zamanlarda en büyük derbiler, Beşiktaş ile oynanan derbilerdi. Çok güzel bir maçtı. İnşallah bu maçla beraber çıkışa geçeceğiz. Yeni yönetimi de tebrik ediyoruz" dedi.

Van Beşiktaşlılar Derneği İkinci Başkanı Diyadin Behçet ise, "Geçen sezonki derbi maçta büyük haksızlığa uğramıştık. Ama bugün bu mücadeleyi kazanarak futbolda adaletin ne kadar önemli olduğunu gösterdik" ifadelerini kullanırken, Çarşı Van Başkanı Ahmet Karatay da, "Bu sezon beklediğimiz gibi başlamadı. Bugün Galatasaray'ı derbide yendik. Çok mutlu olduk. Bu vesileyle yeni yönetimi tebrik ediyoruz" diye konuştu.

Çarşı Van'ın derbi sevinci

Galatasaray, Beşiktaş, Van, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 11:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Umut Nayir, golün hikayesini anlattı! Caner Erkin detayı
Derbi maçta Belhanda ile Babel tartıştı! İşte o görüntüler Erman Toroğlu'ndan bomba Falcao iddiası: Fatih Terim "Kesinlikle alınmasın" demiş! Enzo Roco'dan Şili'deki eylemlere destek!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2019 00:33:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çarşı Van'ın derbi sevinci
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]