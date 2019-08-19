Son Dakika Haberleri: Çarşı ve mahalle bekçileri için kamu spotu hazırlandı
Son Dakika Güncel Haber

Çarşı ve mahalle bekçileri için kamu spotu hazırlandı

1 saat önce

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, çarşı ve mahalle bekçilerinin görev ve yetkileri hakkında halkı bilgilendirmek amacıyla kamu spotu yayınladı.

Çarşı ve mahalle bekçileri için kamu spotu hazırlandı, System.String[]
Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, çarşı ve mahalle bekçilerinin görev ve yetkileri hakkında halkı bilgilendirmek amacıyla kamu spotu yayınladı.

Çarşı ve mahalle bekçilerinin görev ve yetkileri hakkında vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla Asayiş Daire Başkanlığı tarafından kamu spotu hazırlandı. Vatandaşların bilinçlendirilmesi için hazırlanan kamu spotu yayınlandı. - ANKARA
Emniyet Genel Müdürlüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binanın saçağından düşen taş parçası genç kadını hastanelik etti
Belediye başkanlığı görevine getirilen valilerden açıklama Son dakika: CHP Sözcüsü Öztrak: Seçimle gelen kayyumla gidecekse sandık anlamını kaybeder Kayyum kararı sonrası Doğu Perinçek'ten açıklama: HDP kapatılmalı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 15:18:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çarşı ve mahalle bekçileri için kamu spotu hazırlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]