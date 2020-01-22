Çarşı ve mahalle bekçilerine silah kullanma yetkisi veren teklif TBMM'de - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çarşı ve mahalle bekçilerine silah kullanma yetkisi veren teklif TBMM'de - Son Dakika

Çarşı ve mahalle bekçilerine silah kullanma yetkisi veren teklif TBMM'de

7 saat önce

AK Parti tarafından Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunuldu.

Çarşı ve mahalle bekçilerine silah kullanma yetkisi veren teklif TBMM'de, System.String[]

AK Parti tarafından Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunuldu.

18 maddelik Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'nda değişiklik teklifine göre çarşı ve mahalle bekçilerinde Devlet Memurluğu Kanunu ile belirlenen genel şartlar ve İçişleri Bakanlığının eğitim, yaş, sağlık ve belirttiği fiziki özellikler aranabilecek. Çarşı ve mahalle bekçilerinin adaylık süresi iki yıldan fazla olamayacak. Kanun teklifi ile çarşı ve mahalle bekçilerinin görev ve yetkileri de yeniden belirleniyor. Bekçiler görev saatleri içinde şüpheli kişileri kolluk kuvvetlerine bildirebilecek. Bekçilerin durdurma yetkisini kullanabilmesi için ise makul bir sebebin bulunması gerekiyor. Bekçiler, kimlik belgesini gösterdikten sonra durdurduğu kişiye durdurma sebebini bildirecek ve durdurma sebebine ilişkin sorular sorabilecek ve kimlik ibrazı isteyebilecek. Bekçiler, zor ve silah kullanma yetkisine de haiz olacak.

(İHA)

AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

'AK Parti ile ittifak yapar mısınız?' sorusuna Akşener cevap verdi: Ön şartımız parlamenter sisteme dönmek
Kız kardeşine "İstersen seni de öldüreyim" dedi, intihar etti Türkiye'nin hamlesi Arap Birliği'ni rahatsız etti: Libya'ya müdahale yeni çatışmalara neden olabilir ABD'den Türkiye'ye skandal çağrı: Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri durdurun

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 23:54:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çarşı ve mahalle bekçilerine silah kullanma yetkisi veren teklif TBMM'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]