Çarşı ve mahalle bekçilerine yönelik düzenleme komisyonda kabul edildi (3) - Son Dakika
Son Dakika Politika Çarşı ve mahalle bekçilerine yönelik düzenleme komisyonda kabul edildi (3) - Son Dakika

Çarşı ve mahalle bekçilerine yönelik düzenleme komisyonda kabul edildi (3)

6 saat önce

Çarşı ve mahalle bekçilerine halka yardım, vatandaşlardan kimlik sorabilme görevi ile adli görevler verilmesi gibi düzenlemeleri de içeren Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine, TBMM İçişleri Komisyonunda devam edildi.

Çarşı ve mahalle bekçilerine yönelik düzenleme komisyonda kabul edildi (3), System.String[]

Çarşı ve mahalle bekçilerine halka yardım, vatandaşlardan kimlik sorabilme görevi ile adli görevler verilmesi gibi düzenlemeleri de içeren Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine, TBMM İçişleri Komisyonunda devam edildi.

Kanun teklifinin görüşmelerinde söz alan CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, bekçilerin genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmasına ilişkin düzenlemenin teklifte yer aldığını, jandarmanın görev yaptığı yerlerde, bekçilerin jandarma hiyerarşisi içerisinde nerede yer alacağı konusunda sorunlar yaşanabileceğini söyledi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, teklif ile klasik bekçi mantığı dışında başka bir sistem kurulmak istendiğini öne sürdü. Öztunç, söz konusu teklifle, "yeni bir polis örgütü" kurulmak istendiğini savunarak, teklif hazırlanırken daha dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

Öztunç'un, bekçi alımlarında "ortaokul mezunu" şartının bulunup bulunmayacağına ilişkin sorusu üzerine İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, alımı yapılan bekçilerin Devlet Memurları Kanununa tabi olduğunu, "ortaokul mezunu" şartının söz konusu kanunda yer aldığını ve buna uygun bir düzenleme yapıldığını anlattı.

İnce, "Ortaokul mezunu şartı hiçbir alımda olmadı. Eğitim şartını getiriyoruz ve en az lise mezunu diyoruz. Yönetmelikte, eğitim şartını düzenleme imkanı var." dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, hazırlanan kanun teklifinin Anayasa'ya aykırı olduğunu öne sürerek, "Bu kanun teklifini behemehal burada görüşmek yerine, bir tali komisyon kurarak oraya göndermek, orada tartışmaları tamamlamak, ona göre kanunu Türk toplumu önüne koymak gerekir." ifadesini kullandı.

Aydoğan, teklifteki "çarşı" kelimesinin kaldırılması gerektiğini belirterek, "Çarşı tarifi ileride tartışıldığında, bir yargı kurumunun çarşıyı neye göre tanımlayacağı belli değil." diye konuştu.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Adalet ve Anayasa komisyonlarında teklifin mutlaka değerlendirilmesini, daha sonra Genel Kurula getirilmesini istedi. Antmen, ayrıca teklif içerisinde bekçilikten polisliğe geçmek isteyenlere ilişkin de düzenlemenin yer alması önerisinde bulundu.

HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen, kanun teklifinin bir ihtiyaçtan değil, siyasi kadrolaşmanın bir aracı olarak gündeme geldiğini öne sürdü.

Bu arada, teklifin görüşmeleri sırasında İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, "15 Temmuz gecesi görev yapan polislerden kaçına taltif verildiğine" dair sorusu üzerine, "15 Temmuz hain darbe girişiminin bastırılmasında emeği geçen toplam 177 bin 616 personelimize taltif verilmiştir. Bunlardan 851'i Meclis Koruma Daire Başkanlığına aittir. 1952 kişi de taltif edilen bekçilerimizdir." cevabını verdi.

(Bitti)

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:32 Kaynak: AA
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