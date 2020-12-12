Çarşı ve pazarda kısıtlama yoğunluğu - Son Dakika

Ülke genelinde akşam saat 21.00'dan itibaren uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar çarşı ve pazarda yoğunluk oluşturdu.

Covid-19 ile mücadele kapsamında ülke genelinde bu hafta ikinci kez uygulanacak olan 56 saatlik sokak kısıtlaması akşam saat 21.00 itibariyle başlayacak. Vatandaşlar kısıtlama öncesi evlerindeki eksiklikleri gidermek için çarşı ve pazara akın etti.

Beyoğlu Kasımpaşa'da da kısıtlama başlamadan alışverişini tamamlamak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Pazar alanlarında adım atılacak yer kalmazken Kasımpaşa Meydanı'nda kalabalık kameralara yansıdı. Bazı vatandaşlar kısıtlama için alışveriş yaptıklarını söylerken bazı vatandaşlar ise kalabalıktan isyan etti.

Kısıtlama öncesi alışveriş yapanlardan Birgül Burhan, "Kısıtlama öncesi alışverişimizi yapıyoruz, Cumartesi ve Pazar duracağız evde nasıl olsa. Geldik buraya ama biraz kalabalık işte, yapacak bir şey yok. Limon aldık sebzelerimizi alıyoruz, başka bir şey yok" dedi.

"Pazara girdiğimde tüylerim ürperdi"

Kısıtlamalar geldiğinden beri pazarın çok yoğunlaştığını söyleyen Ayten İlhan ise, "Yani üç hafta öncesi bu kadar kalabalık değildi. Şu an ise insanlar son derece duyarsız, hiç bir şeyin farkında değiller. Pazar çok kalabalık ve sosyal mesafe kesinlikle düşünülmüyor. Pazara girdiğime pişman oldum açıkçası" şeklinde konuştu.

"Kurallara uymamız lazım"

Pazardaki kalabalığa dikkat etmek gerektiğini dile getiren Adnan Çakıralp, " Kurallara uymamız lazım, bütün vatandaşlar kurallara uyacak ki bu pandeminin üstesinden gelelim. Biraz evde noksanımız vardı onu gidermeye geldik. Ama pazarlarımız çok kalabalık. Madem bir mesafe kuralı var, buna uymamız lazım. Görüyorsunuz çok kalabalık. Ben bu pazara ne zaman gelsem ya da hangi pazara gitsem genelde böyle oluyor. Her zaman ki hali bunu düzeltmemiz lazım " şeklinde konuştu. - İSTANBUL