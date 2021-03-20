Çarşı yoğunluğu mavi kategoriyi zora sokuyor - Son Dakika

Çarşı yoğunluğu mavi kategoriyi zora sokuyor

20.03.2021 14:37
Çarşı yoğunluğu mavi kategoriyi zora sokuyor, System.String[]

Türkiye'nin Covid-19 risk haritasında sarı kategoride bulunan Gaziantep'te çarşı ve tarihi mekanlardaki insan yoğunluğu dikkat çekiyor.

Türkiye'nin Covid-19 risk haritasında sarı kategoride bulunan Gaziantep'te çarşı ve tarihi mekanlardaki insan yoğunluğu dikkat çekiyor.

Korona virüs risk haritasında orta riskli iller arasında bulunması nedeniyle kısıtlamaların önemli derece kalktığı Gaziantep'te son dönemlerde çarşı ve meydanlardaki insan yoğunluğu dikkat çekiyor. Kısıtlamaların gevşetilmesinin ardından vaka sayısının artışa geçtiği kentte uyarılara rağmen bazı vatandaşlar Covid-19 kurallarına riayet etmiyor.

Vali Gül uyarılarda bulunmuştu

Geçtiğimiz günlerde Türkiye genelinde yapılan denetimler sırasında kentteki vaka sayılarının bir ay içerisinde yüz binde 27'lerden yüz binde 67'lere çıktığını belirten Gaziantep Valisi Davut Gül, "Vatandaşlarımıza tedbirlere uyulması gerektiğini söylüyoruz. Tedbirlere uyulduğu zaman vaka sayılarında düşüşü görüyoruz. Uyulmadığı zaman da artışı görüyoruz. Bizde de 1 ay içerisinde yüz binde 27'lerden 67'lere bir artış söz konusu. Kurallara uyduğumuzda 10 gün içerisinde çok çabuk eski rakamlara gelebiliriz. Bu konu tamamen kişisel disipline, kişisel tedbirlere bağlı" diyerek, Gazianteplilere korona virüs tedbirleri konusunda uyarılarda bulunmuştu.

"Kurallara uymazsak yasaklar tekrar başlar"

Gazianteplilerin korona virüs kurallarına karşı rehavete kapıldığını ve bu şekilde devam etmesi halinde yasakların tekrar başlayacağını söyleyen Mehmet Akif, "Vatandaşlarımız tedbirleri elden bırakmazsak hiçbir şey olmaz. Bazı vatandaşlarımız maskelerini indiriyor. Maskemizi ağzımızı burnumuzu kapatacak şekilde yüzümüze çekmemiz lazım. Bu şekilde kurallara uyarsak hiçbir şekilde vaka sayıları artmaz. Görüldüğü gibi insanlar çarşılarda, meydanlarda iç içe geçiyor. Sosyal mesafe yok, maske yok. Kurallara uyarsak, dikkat edersek bu virüsün önüne geçeriz. Kurallara uymazsak yasaklar tekrar başlar. Hafta sonu olduğu için herkes dışarı çıkıyor kimseye bir şey anlatamıyoruz" dedi.

"Bu şekilde devam edersek vaka sayısı tabi ki artar"

Gaziantep'te korona virüs tedbirlerine uyulmadığından dolayı vaka sayısının artışa geçtiğini belirten Mustafa Kurtgözü, "Hafta içi hafta sonu fark etmez bu şekilde devam edersek vaka sayısı tabi ki artar. Ülke olarak birbirimize saygı duymuyoruz. İşi olanlar hariç herkes dışarıya çıkıyor. Herkes bir şeyi bahane ederek, dışarıya çıkmaya çalışıyor. Valiliğimiz çok güzel açıklamalarda bulundu ancak biz halk olarak dikkat etmediğimiz sürece kendi yaptığımızı kendimiz çekeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Çarşı yoğunluğu mavi kategoriyi zora sokuyor
Çarşı yoğunluğu mavi kategoriyi zora sokuyor
Çarşı yoğunluğu mavi kategoriyi zora sokuyor

Koronavirüs, Gaziantep, Türkiye, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Çarşı yoğunluğu mavi kategoriyi zora sokuyor - Son Dakika


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