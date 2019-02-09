Son Dakika Haberleri: Çarşıbaşı Ziraat Odası Başkanlığına Öztürk Seçildi

Çarşıbaşı Ziraat Odası Başkanlığına Öztürk Seçildi

1 saat önce

Çarşıbaşı Ziraat Odası Başkanlığına İbrahim Öztürk yeniden seçildi.

Çarşıbaşı Ziraat Odası Başkanlığına Öztürk Seçildi, System.String[]
Çarşıbaşı Ziraat Odası Başkanlığına İbrahim Öztürk yeniden seçildi.

Mevcut başkan İbrahim Öztürk ve Ali Türkün'ün başkan adayı olduğu Çarşıbaşı Ziraat Odası Olağan Genel Kurulu, Çarşıbaşı Esnaf Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Yeniden başkan seçilen Öztürk, üyelere teşekkür etti.

Öztürk, bugüne kadar çiftçiler için önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Bizler göreve geldiğimiz günden itibaren çiftçimize ne kadar katkıda bulunabiliriz anlayışıyla çalıştık. Öncelikle odamızı kurumsal bir yapıya kavuşturduk." dedi.

Çeşitli kurumlarla ortak çalışmalar yaptıklarını anlatan Öztürk, "Zaman zaman meyve fidesi dağıtarak çiftçimize destek olduk. Mahallelerimizdeki çiftçilerimizin kendini geliştirmesi amacıyla çalışmalar yürüttük. Bu çalışmaları önümüzdeki dönem yine yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 01:42 Kaynak: AA

İbrahim Öztürk, Çarşıbaşı, Güncel
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