Çarşıda karşılaştığı engelliye tekerlekli sandalye hediye etti - Son Dakika

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, çarşı gezilerinde rastladığı ve yürüme engelli olması nedeniyle yaşadığı sıkıntıları aktararak kendisinden destek isteyen vatandaşın akülü tekerlekli sandalye talebini yerine getirdi.

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve sıkıntılarını çözen Vali Abdullah Erin, doğuştan yürüme engelli vatandaşın talebi olan akülü tekerlekli sandalyeyi valilikte teslim etti. Doğuştan yürüme engelli olan ve koltuk değnekleri ile yürüyen Halil Körün, anne ve babasının olmadığını, evde biri görme engelli olan iki kardeşiyle birlikte yaşadığını belirterek, ihtiyaçlarını karşılamak için kendisinin çalıştığını ve her gün işe gidip geldiğini söyledi. Yaşının ilerlemesi nedeniyle artık koltuk değnekleri ile yürümekte zorlandığını, koltuk altlarının yara olduğunu ifade eden Körün, "Bu araç benim için hayati önem taşıyordu. Defalarca başka yerlere başvurdum ama bir netice alamadım. Çarşı ziyaretinde rastladığım Sayın Valimize durumumu aktardım. Sağ olsun derdimi dinledi ve gerekeni yapacağını söyledi. Bugün de Valiliğe çağırarak akülü tekerlekli sandalyemi teslim etti. Çok mutluyum, Valimize teşekkür ediyorum, Allah kendisinden razı olsun" diye konuştu. - ŞANLIURFA