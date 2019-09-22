Çarşılı köprüler iki belediyeyi kardeş yaptı
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Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Kardeş Şehir protokolü imzaladıkları Bulgaristan'ın Lofça Belediye Başkanı Kornelia Marinova'ya Irgandı Köprüsü, Gurabahane-i Laklakan ve Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni gezdirdi.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Kardeş Şehir protokolü imzaladıkları Bulgaristan'ın Lofça Belediye Başkanı Kornelia Marinova'ya Irgandı Köprüsü, Gurabahane-i Laklakan ve Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni gezdirdi.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:50
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