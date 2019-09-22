Son Dakika Haberleri: Çarşılı köprüler iki belediyeyi kardeş yaptı
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Çarşılı köprüler iki belediyeyi kardeş yaptı

59 dakika önce

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Kardeş Şehir protokolü imzaladıkları Bulgaristan'ın Lofça Belediye Başkanı Kornelia Marinova'ya Irgandı Köprüsü, Gurabahane-i Laklakan ve Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni gezdirdi.

Çarşılı köprüler iki belediyeyi kardeş yaptı, System.String[]

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Kardeş Şehir protokolü imzaladıkları Bulgaristan'ın Lofça Belediye Başkanı Kornelia Marinova'ya Irgandı Köprüsü, Gurabahane-i Laklakan ve Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni gezdirdi.

Mustafa Dündar, Bulgaristan, Osmangazi, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:50 
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