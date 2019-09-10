Son Dakika Haberleri: Çarşılı köprüler kardeş oldu
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Çarşılı köprüler kardeş oldu

2 saat önce

Dünyadaki dört çarşılı köprüden biri olan Irgandı Köprüsü'nü ilçe sınırları içerisinde bulunduran Osmangazi Belediyesi, dünyadaki bir diğer çarşılı köprü olan Osma Köprüsü'nün yer aldığı Bulgaristan'ın Lofça Belediyesi ile kardeş şehir olma kararı aldı.

Çarşılı köprüler kardeş oldu, System.String[]

Dünyadaki dört çarşılı köprüden biri olan Irgandı Köprüsü'nü ilçe sınırları içerisinde bulunduran Osmangazi Belediyesi, dünyadaki bir diğer çarşılı köprü olan Osma Köprüsü'nün yer aldığı Bulgaristan'ın Lofça Belediyesi ile kardeş şehir olma kararı aldı.

Osmangazi Belediyesi, Bulgaristan, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:30 
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