Çarşı ortasında otomobile silahlı saldırı... Saldırıdan kurtulan şahıs araçtan indirilerek darp edildi - Son Dakika
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Çarşı ortasında otomobile silahlı saldırı... Saldırıdan kurtulan şahıs araçtan indirilerek darp edildi

07.06.2022 17:17

Çarşı ortasında otomobile silahlı saldırı... Saldırıdan kurtulan şahıs araçtan indirilerek darp edildiŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halinde bulunan bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi.

Çarşı ortasında otomobile silahlı saldırı... Saldırıdan kurtulan şahıs araçtan indirilerek darp edildi

ŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halinde bulunan bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıdan yara almadan kurtulan şahıs, aynı kişiler tarafından darp edildi.

Olay İlçenin Güllabibey Mahallesi Kanlıkuyu Parkı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre S.A. idaresinde ki 16 AEM 918 plakalı otomobil seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı. ilahlı saldırıdan yara almadan kurtulan S.A., araçtan indirilerek aynı kişiler tarafından darp edildi. Saldırganlar daha sonra olay yerinden kaçarak izini kaybettirirken olayda bazı iş yerleri ile araca çok sayıda mermi isabet ettiği belirlendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık Ekibi sevk edildi. Polis bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralıyı Siverek Devlet Hastanesine kaldırarak, tedavi altına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çarşı ortasında otomobile silahlı saldırı... Saldırıdan kurtulan şahıs araçtan indirilerek darp edildi
Çarşı ortasında otomobile silahlı saldırı... Saldırıdan kurtulan şahıs araçtan indirilerek darp edildi
Çarşı ortasında otomobile silahlı saldırı... Saldırıdan kurtulan şahıs araçtan indirilerek darp edildi
Çarşı ortasında otomobile silahlı saldırı... Saldırıdan kurtulan şahıs araçtan indirilerek darp edildi
Çarşı ortasında otomobile silahlı saldırı... Saldırıdan kurtulan şahıs araçtan indirilerek darp edildi
Çarşı ortasında otomobile silahlı saldırı... Saldırıdan kurtulan şahıs araçtan indirilerek darp edildi
Çarşı ortasında otomobile silahlı saldırı... Saldırıdan kurtulan şahıs araçtan indirilerek darp edildi
Çarşı ortasında otomobile silahlı saldırı... Saldırıdan kurtulan şahıs araçtan indirilerek darp edildi
Çarşı ortasında otomobile silahlı saldırı... Saldırıdan kurtulan şahıs araçtan indirilerek darp edildi
Çarşı ortasında otomobile silahlı saldırı... Saldırıdan kurtulan şahıs araçtan indirilerek darp edildi
Çarşı ortasında otomobile silahlı saldırı... Saldırıdan kurtulan şahıs araçtan indirilerek darp edildi
Çarşı ortasında otomobile silahlı saldırı... Saldırıdan kurtulan şahıs araçtan indirilerek darp edildi
Çarşı ortasında otomobile silahlı saldırı... Saldırıdan kurtulan şahıs araçtan indirilerek darp edildi
Çarşı ortasında otomobile silahlı saldırı... Saldırıdan kurtulan şahıs araçtan indirilerek darp edildi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çarşı ortasında otomobile silahlı saldırı... Saldırıdan kurtulan şahıs araçtan indirilerek darp edildi - Son Dakika

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