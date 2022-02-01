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Çarşıya giren hırsızlar 150 çift ayakkabı çaldı - Son Dakika

Çarşıya giren hırsızlar 150 çift ayakkabı çaldı

01.02.2022 19:15

Çarşıya giren hırsızlar 150 çift ayakkabı çaldı Malatya'da Tellal Pazarı'na giren hırsızlar 3 işyerinde yaklaşık 150 çift ayakkabıyı çalarak kayıplara karıştı.

Çarşıya giren hırsızlar 150 çift ayakkabı çaldı

MALATYA - Malatya'da Tellal Pazarı'na giren hırsızlar 3 işyerinde yaklaşık 150 çift ayakkabıyı çalarak kayıplara karıştı.

Olay, Battalgazi ilçesine Halfettin Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiler göre, Adli Sarayı yanı Avukat sokakta faaliyet gösteren halk arasında Tellal Pazarı olarak bilinen ikinci el eşya satışının yapıldığı pazardaki 3 ayrı işyerine giren hırsızlar, 2 işyerinde yaklaşık 150 çift sıfır ayakkabıyı çalarken, bir işyerinin ise camlarını kırdı. Sabah saatlerinde işyerlerini açan esnaf karşılaştıkları olay sonrası polis ekiplerini arayarak konu hakkında şikayetçi olurken, ekipler olay yerinde inceleme yaptı.

Pazarda daha önce benzer bir olayın yaşanmadığını belirten bölge esnafı mağdur olduklarını belirterek hırsızların yakalanmasını istedi.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Çarşıya giren hırsızlar 150 çift ayakkabı çaldı
Çarşıya giren hırsızlar 150 çift ayakkabı çaldı
Çarşıya giren hırsızlar 150 çift ayakkabı çaldı

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Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çarşıya giren hırsızlar 150 çift ayakkabı çaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çarşıya giren hırsızlar 150 çift ayakkabı çaldı - Son Dakika
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