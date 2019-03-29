Son Dakika Haberleri: Çarşıya turist yağacak

Çarşıya turist yağacak

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ne yapılacak tanıtım atağıyla çok yakında bölgede yerli ve yabancı turist patlamasının yaşanacağını söyledi.

Çarşıya turist yağacak, System.String[]
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ne yapılacak tanıtım atağıyla çok yakında bölgede yerli ve yabancı turist patlamasının yaşanacağını söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:22 

Alinur Aktaş, Bursa, turist, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşini Sokak Ortasında Öldüren Kocaya, 'Tahrik' ve 'İyi Hal' İndirimiyle 20 Yıl Hapis Turist Sayısı Şubat'ta Yüzde 9,4 Arttı Paladyum Fiyatları İki Günde Yüzde 15'ten Fazla Düştü Akciğer Rahatsızlığından Dolayı Zor Günler Geçiren Eşref Kolçak, Yürümekte Güçlük Çekiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 16:55:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çarşıya turist yağacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]