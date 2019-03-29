Çarşıya turist yağacak
1 saat önce
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ne yapılacak tanıtım atağıyla çok yakında bölgede yerli ve yabancı turist patlamasının yaşanacağını söyledi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ne yapılacak tanıtım atağıyla çok yakında bölgede yerli ve yabancı turist patlamasının yaşanacağını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:22
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