Çarşıya turist yağacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ne yapılacak tanıtım atağıyla çok yakında bölgede yerli ve yabancı turist patlamasının yaşanacağını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ne yapılacak tanıtım atağıyla çok yakında bölgede yerli ve yabancı turist patlamasının yaşanacağını söyledi.

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