Carullah Veliyyüddin Efendi kabri kaderine terk edildi - Son Dakika

Carullah Veliyyüddin Efendi kabri kaderine terk edildi

13.02.2021 14:51
Carullah Veliyyüddin Efendi kabri kaderine terk edildi, System.String[]

Carullah Veliyyüddin Efendi kabri kaderine terk edildi İstanbul'da kaderine terk edilen kabir Camları kırılan, duvarları kararan ve kapısına kilit vurulan Fatih'teki Carullah Veliyyüddin Efendi kabri ve çevresindeki hazire görenlerin yüreklerini burktu.

Carullah Veliyyüddin Efendi kabri kaderine terk edildi

İstanbul'da kaderine terk edilen kabir

İSTANBUL - Camları kırılan, duvarları kararan ve kapısına kilit vurulan Fatih'teki Carullah Veliyyüddin Efendi kabri ve çevresindeki hazire görenlerin yüreklerini burktu.

Fatih'te bulunan Carullah Veliyyüddin Efendi kabri bakımsızlıktan camları kırılmış bir halde kaderine terk edildi. Kabrin içindeki duvarların bazı kısımları yıkıldı. Vatandaşların ziyaretine de kapalı olan kabrin kapısına kilit vuruldu. Havadan çekilen görüntülerde kabrin kubbesinin üstünde bakımsızlıktan otların çıktığı ve renginin sarardığı görüldü. Kabrin çevresinde bulunan hazirenin içindeki bir çok mezar taşı kırılmış ve çevresi çöp dolmuş. Kabrin üzerinde bulunan taç ise kararmaya başlamış. Yazar Halit Develioğlu kabrin durumunu 2 yıl önce yetkililere bildirmesine rağmen restorasyon süreci başlatılmadığı ifade ediyor. Develioğlu bir an önce kabrin ve hazirenin restore edilmesi gerektiğini vurguladı.

"Bu hali bizim içimizi parçalıyor"

Osmanlı mirasına ve kültürüne sahip çıkan gönüllülerden olduklarını ifade eden Araştırmacı Yazar Halit Develioğlu, "İçeride gördüğünüz tac-ı şerif bir şey efendinin tacıdır. Biz daha önce burayı ziyaret ettiğimizde o yere düşmüştü onu kaldırmıştık. Kubbesinin ve duvarlarının iyice dökülür hale gelmesine üzüyoruz. Özel olarak yaptırılan camlar kırıldığını görüyoruz. Biz buradaki durumu yetkililere ilettik. Burasının bu hali bizim içimizi parçalıyor. Biz sürekli gelip buraya kontrol ediyoruz son durumunu. Devletimizin buraya sahip çıkacağını düşünüyorum. 1 sene önce buraya bilgilendirme tabelası astık. Yetkililere durumu iletmemize rağmen 2 yıldır süreç devam ediyor. Türbe ve hazire kısmı her geçen gün yok olmaya devam ediyor. Hazirenin içinde çok önemli alimler ve içerisi çöp dolmuş durumda" ifadelerini kullandı.

Carullah Veliyyüddin Efendi kimdir?

Hanefi mezhebi fıkıh alimi, asıl ismi Veliyyüddin bin Mustafa'dır. 1659 (H.1069)da bugün Yunanistan sınırları dahilinde bulunan Yenişehir'de doğdu. 1738 senesinde İstanbul'da vefat etti. Küçük yaştan itibaren zamanın meşhur ulemasından din ve fen bilgilerini tahsil etti. İlimde ilerleyip kemal derecesine ulaştıktan sonra hocalarından icazet, diploma alarak talebe yetiştirmeye başladı. Çeşitli medreselerde müderrislik yaptı. Tefsir, hadis, kıraat ve fıkıh ilimlerinde alim, tasavvuf ehli mübarek bir kimse olarak hacdan dönen Carullah Veliyyüddin Efendi, Fatih civarında bir medrese ve bir kütüphane yaptırdı. Kütüphaneyi faydalı kitaplarla doldurdu. Kendi eserlerinin de bulunduğu bu kütüphaneyi vakfederek müslümanların istifadesine sundu. İstanbul'a döndükten sonra daha çok, insanlara nasihat edip talebe yetiştirmek, kitap yazmak ve ibadet etmekle meşgul oldu. Edirne ve Galata kadılıklarında bulundu. 1738 yılında İstanbul'da vefat eden Carullah Veliyyüddin Efendi, Fatih'te yaptırdığı medrese ve kütüphaneden ibaret olan külliyesinin bahçesine defnedildi.

Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Carullah Veliyyüddin Efendi kabri kaderine terk edildi - Son Dakika


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