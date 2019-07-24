Son Dakika Haberleri: Carvajal, Isco, Marcelo ve Real Madrid Arsenal Maçı öncesi imza imzaladılar
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Carvajal, Isco, Marcelo ve Real Madrid Arsenal Maçı öncesi imza imzaladılar

27 dakika önce

Tüm Real Madrid takımı, uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Arsenal'la karşılaşmadan önce Washington'daki hayranları için imza imzalarken iyi zaman geçirdi.

Tüm Real Madrid takımı, uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Arsenal'la karşılaşmadan önce Washington'daki hayranları için imza imzalarken iyi zaman geçirdi.
Carvajal, Isco, Marcelo ve Real Madrid Arsenal Maçı öncesi imza imzaladılar
Real Madrid, Washington, Arsenal, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:06 
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