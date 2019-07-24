Carvajal, Isco, Marcelo ve Real Madrid Arsenal Maçı öncesi imza imzaladılar
27 dakika önce
Tüm Real Madrid takımı, uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Arsenal'la karşılaşmadan önce Washington'daki hayranları için imza imzalarken iyi zaman geçirdi.
Tüm Real Madrid
takımı, uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Arsenal
'la karşılaşmadan önce Washington
'daki hayranları için imza imzalarken iyi zaman geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:06
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