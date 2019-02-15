Carviser'i Sınırsız Et Yemeye Götürdüm: 24 Dolara Ete Doyduk
49 dakika önce
Herkese merhaba arkadaşlar, Carviser ile çektiğimiz videodan sonra sizlerden gelen yoğun istek üzerine sevgili Fahir'i sınırsız et restaurantı olan All That BBQ'ya götürdüm.
Herkese merhaba arkadaşlar, Carviser ile çektiğimiz videodan sonra sizlerden gelen yoğun istek üzerine sevgili Fahir'i sınırsız et restaurantı olan All That BBQ'ya götürdüm. Korean BBQ olarak hizmet veren ve sınırsız et sunan restaurantta, öğlenleri kişi başı 17,99 dolar olan mönü, akşamları 24,99 dolar. Biz restauranttaki etlerden gayet memnun kaldık.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 07:31 Kaynak: Youtube
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