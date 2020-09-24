CAS, 3 Rus biatlete verilen ömür boyu men cezasını kaldırdı - Son Dakika

CAS, 3 Rus biatlete verilen ömür boyu men cezasını kaldırdı

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), 2014 Soçi Kış Olimpiyatları'nda doping yaptıkları gerekçesiyle spordan ömür boyu men edilen 3 Rus biatletin cezasını kaldırdı.

CAS, 3 Rus biatlete verilen ömür boyu men cezasını kaldırdı, System.String[]

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), 2014 Soçi Kış Olimpiyatları'nda doping yaptıkları gerekçesiyle spordan ömür boyu men edilen 3 Rus biatletin cezasını kaldırdı.

CAS'tan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC), Soçi 2014'te yasaklı madde kullandıkları gerekçesiyle ömür boyu men cezası verdiği Olga Vilukhina, Yana Romanova ve Olga Zaytseva'nın itirazı haklı bulundu.

Vilukhina ve Romanova hakkında yeterli kanıt bulunamadığı gerekçesiyle sporcuların cezasının kaldırıldığı ve Soçi 2014'teki bireysel yarışmalarda aldıkları derecelerin yeniden geçerli sayıldığı belirtildi. Vilukhina, kadınlar 7,5 kilometre sprint yarışında kazandığı gümüş madalyayı, IOC'nin cezası sonrası kaybetmişti.

Zaytseva'nın ise doping yaptığının tespit edilmesine rağmen cezasının fazla bulunduğu ifade edildi. Zaytseva için sonraki olimpiyatlara katılamama cezasının yeterli olduğu ve sporcunun, 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda cezasını çektiği kaydedildi.

Milli Coğrafi Analiz Sistemi, Doping, Soçi, Rus, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 18:35 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor CAS, 3 Rus biatlete verilen ömür boyu men cezasını kaldırdı - Son Dakika Spor

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