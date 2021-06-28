CAS, Beşiktaş kararını verdi! İki gün içinde borçlar ödenmezse gelirden 31 milyon TL kesilecek

Salgında örnek gösterilen ülke yine kapandı! Sebebi Türkiye'yi de tedirgin edecek cinsten

Her yerde aranan kayıp doktor bulundu! Kaçma sebebi Müge Anlı'yı da şaşkına çevirdi

2 gün sonra zorunlu! Bu belgeyi almayan araç süremeyecek ve 1.181 lira ceza yiyecek

Siyah-Beyazlılar'ın borçlarla başı belada. Teknik Direktör Sergen Yalçın'la kıran kırana pazarlık yapan yönetim, tasarruf yolunda önemli politikalar izlese de borçlardan ve peşindeki cezalardan bir türlü arınamıyor.

İKİ GÜN VAR

Vadesi geçmiş borçlar nedeniyle gelirin %15'inin kesilme kararını CAS'a taşıyan Beşiktaş, bu itirazdan olumlu sonuç alamadı. Beşiktaş, 30 Haziran'a kadar bir ödeme yapmazsa yeni sezonda gelirinden (31 milyon TL) kesilecek.

AVCI'YA DA 17 MİLYON TL

Kariyerine şu anda Trabzonspor'da devam eden teknik direktör Abdullah Avcı'ya da 17 milyon TL haksız fesih bedeli tazminatı ödenecek. Oyuncu maaşları, borçlar ve cezalar derken Siyah-Beyazlılar'ın yeni transferlerine kaynak yaratması bir hayli zor olacak.