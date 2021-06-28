Siyah-Beyazlılar'ın borçlarla başı belada. Teknik Direktör Sergen Yalçın'la kıran kırana pazarlık yapan yönetim, tasarruf yolunda önemli politikalar izlese de borçlardan ve peşindeki cezalardan bir türlü arınamıyor.
Vadesi geçmiş borçlar nedeniyle gelirin %15'inin kesilme kararını CAS'a taşıyan Beşiktaş, bu itirazdan olumlu sonuç alamadı. Beşiktaş, 30 Haziran'a kadar bir ödeme yapmazsa yeni sezonda gelirinden (31 milyon TL) kesilecek.
Kariyerine şu anda Trabzonspor'da devam eden teknik direktör Abdullah Avcı'ya da 17 milyon TL haksız fesih bedeli tazminatı ödenecek. Oyuncu maaşları, borçlar ve cezalar derken Siyah-Beyazlılar'ın yeni transferlerine kaynak yaratması bir hayli zor olacak.
Son Dakika › Spor › CAS, Beşiktaş kararını verdi! İki gün içinde borçlar ödenmezse gelirden 31 milyon TL kesilecek - Son Dakika Spor