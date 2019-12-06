Son Dakika Haberleri: CAS, Chelsea'nin transfer yasağı cezasını yarıya indirdi
Son Dakika Spor CAS, Chelsea'nin transfer yasağı cezasını yarıya indirdi - Son Dakika Spor

CAS, Chelsea'nin transfer yasağı cezasını yarıya indirdi

6 saat önce

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), FIFA tarafından İngiltere kulübü Chelsea'ye verilen transfer yasağı cezasını yarıya indirdi.

CAS, Chelsea'nin transfer yasağı cezasını yarıya indirdi, System.String[]

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), FIFA tarafından İngiltere kulübü Chelsea'ye verilen transfer yasağı cezasını yarıya indirdi.

CAS'tan yapılan açıklamada, FIFA'nın şubat ayında Chelsea'ye verdiği iki dönemlik transferden men cezasının bire düşürüldüğü bildirildi.

Açıklamada, FIFA'nın belirlediği 600 bin İsviçre frangı para cezasının da 300 bin İsviçre frangı olarak değiştirildiği belirtildi.

Böylece bir dönemlik cezasını sezon başındaki transfer dönemiyle tamamlayan Chelsea, ocak ayındaki ara transferde kadrosuna futbolcu katabilecek.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi, Chelsea, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 03:00 Kaynak: AA
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