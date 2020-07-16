CAS'ın Trabzonspor kararı ne zaman açıklanacak? - Son Dakika

CAS'ın Trabzonspor kararı ne zaman açıklanacak?

Uluslararası Spor Tahkim Kurulu (CAS), Trabzonspor'a UEFA tarafından verilen 1 yıl men cezasını görüştü.

Uluslararası Spor Tahkim Kurulu (CAS), Trabzonspor'a UEFA tarafından verilen 1 yıl men cezasını görüştü. DHA'nın haberine göre; Trabzonspor ile ilgili kararını iki hafta sonra açıklayacak.

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TSİ 10.30'da başlayan ve video konferans yöntemiyle yapılan duruşma sona ererken, Bordo-mavili kulüple ilgili kararın iki hafta sonra verileceği öğrenildi.


UEFA, Trabzonspor'a Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası vermiş ve bordo mavililer, CAS'a başvuruda bulunmuştu.


Trabzonspor'u eli çok güçlü


Bordo mavili kulüp, cezanın kaldırılması konusunda son derece ümitli. Oyuncu satışları, alt yapıya yatırım ve sponsor gelirleriyle ekonomik anlamda büyük atılımlar yapan Trabzonspor'da futbolcuların paralarını günü gününe alması ve geçmiş borçların da bulunmaması bordo mavililerin elini güçlendiriyor. FIFA'da yer alan dosyaları da tek tek çözüme kavuşturan Ağaoğlu yönetimi CAS'a vereceği savunmada 'Avrupa kupalarından men cezasının kaldırılmamasının kulüpteki her yönden iyiye gidişi olumsuz yönde etkileyeceğini' anlattı.


Manchester City kararı örnek oldu


TRABZONSPOR'un eski başkanlarından Muharrem Usta'nın da geçmişe dönük alacaklarından 38 milyon 438 bin 477 TL'lik kısmını kulübe bağışlaması da duruşmada bordo mavililerin avantajına olacak. CAS duruşması öncesi Trabzonspor'u umutlandıran bir başka gelişme, Manchester City'ye verilen 2 yıl Avrupa kupalarından men cezasının geçtiğimiz günlerde kaldırılması oldu. Bordo mavililer, İngiliz kulübü hakkında alınan kararın emsal oluşturmasını bekliyor.


Trabzonspor, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 14:34 

Son Dakika Spor CAS'ın Trabzonspor kararı ne zaman açıklanacak? - Son Dakika Spor
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