CAS itirazı reddetti, Zenit Şampiyonlar Ligi'nde yok - Son Dakika
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CAS itirazı reddetti, Zenit Şampiyonlar Ligi'nde yok

15.07.2022 21:00
CAS itirazı reddetti, Zenit Şampiyonlar Ligi'nde yok

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) Rusya milli takımını ve Rus futbol kulüplerini uluslararası müsabakalardan men eden kararlara yapılan itirazları reddetti.

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) Rusya milli takımını ve Rus futbol kulüplerini uluslararası müsabakalardan men eden kararlara yapılan itirazları reddetti.Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Rus futbol kulüplerinin uluslararası turnuvalardan men edilmesi kararına yönelik itirazları reddetti. Böylece CAS, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardındanFIFA ve UEFA'nın almış olduğu Rus kulüplerini uluslararası müsabakalardan uzaklaştıran kararları onaylamış oldu.

Rusya erkek milli futbol takımı halihazırda Dünya Kupası elemerinden, kadın milli futbol takımı da Avrupa Şampiyonası'ndan çıkarılmıştı. CAS'tan gelen son kararla, Rus futbol kulüpleri de 2022-2023 sezonunda Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gibi yarışmalarda yer alamayacak.

Rusya futbol federasyonu ve Rus kulüplerinin itirazlarını kabul etmeyen CAS heyeti, Ukrayna'ya yönelik işgalden Rus futbol takımlarının ve oyuncularının sorumlu olmadığının altını çizerek, FIFA ve UEFA'nın aldığı kararların Rus futbolu üzerindeki olumsuz etksini "talihsizlik" olarak değerlendi. Ancak CAS, dünyadaki futbol etkinliklerinin düzenli ve güvenli bir şekilde yürütülmesi için bu kararlara ihtiyaç olduğu hükmüne vardı.

Bu kararla Rusya şampiyonu Zenit St. Petersburg takımı Şampiyonlar Ligi grup aşamasından çıkarıldı. Bir diğer Rus takımı, Soçi, Pazartesi günü yapılması planlanan Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu kura çekiminin dışında kalacak.

Rusya'nın uluslararası müsabakalara katılmasına izin verilseydi, iç saha maçlarının nerede oynanabileceği veya Ukrayna kulüplerinin boykot edip etmeyeceği belirsizdi.

CAS ayrıca diğer birçok spor dalında yarışan Rus sporcularla ilgili davaları da karara bağlayacak. Çoğu spor dalındaki yönetim organı UEFA ve FIFA'nın aldığına benzer kararlar almıştı.

AP/ GY,ET

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Kaynak: Deutsche Welle

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