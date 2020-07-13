CAS, Manchester City'nin men cezasını kaldırdı
Uluslar arası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'e verilen Avrupa Kupaları'ndan men cezasının kaldırıldığını açıkladı.
Uluslar arası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'e verilen Avrupa Kupaları'ndan men cezasının kaldırıldığını açıkladı. İngiliz ekibi, kural ihlali sebebiyle 10 milyon Euro ceza ödeyecek.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'e CAS'tan iyi haber geldi. Daha önce Avrupa Kupaları'ndan 2 yıl men edildiği açıklanan Manchester City'nin men cezasının kaldırıldığı duyuruldu. CAS'tan Manchester City hakkında yapılan açıklamada İngiliz ekibinin kural ihlali yaptığı gerekçesiyle UEFA'ya 10 milyon Euro ceza ödeyeceği belirtildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 11:52 Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › CAS, Manchester City'nin men cezasını kaldırdı - Son Dakika Spor
Son Dakika 17:25 Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı 16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 15:46 Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor 15:25 Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu 15:23 İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk 15:18 Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü 15:18 Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi 15:07 "Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı 15:03 Fatma Şahin, filmde baklava yiyen Charlize Theron'ı Gaziantep'e davet etti 14:46 Türbülansa giren Hindistan uçağı yolcularının ölüm korkusu kamerada 14:28 Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek 14:04 Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış 13:49 İstanbul Esenyurt'ta 19 yaşındaki genç, kardeşini darp eden çocuğu tek yumrukla bayılttı 13:46 Ergin Ataman ve Arda Turan'ın da aralarında olduğu yatırımcı grubu, İtalya'dan basketbol takımı satın aldı