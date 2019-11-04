Son Dakika Haberleri: CAS resmen açıkladı! Chelsea...
Son Dakika Spor CAS resmen açıkladı! Chelsea...

CAS resmen açıkladı! Chelsea...

6 saat önce

Spor Arena Dış Haberler | İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, genç oyuncuların transferinde usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle aldığı 2 dönem transfer yasağına itiraz etmeye hazırlanıyor.

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Spor Arena Dış Haberler | İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, genç oyuncuların transferinde usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle aldığı 2 dönem transfer yasağına itiraz etmeye hazırlanıyor.


Spor Tahkim Mahkemesi CAS, İngiliz devinin cezası hakkında nihai kararın verileceği itiraz mahkemesinin 20 Kasım 2019 tarihinde yapılacağını açıkladı.


İngiliz basını, yaz transfer döneminde kadrosuna takviye yapamayarak cezasının yarısını çeken Chelsea'nin, geriye kalan cezasının kaldırılabileceğini ve Ocak ayında transfer yapabileceğini öne sürdü.


FIFA, 71 genç oyuncunun transferinde 150 farklı kuralın ihlali gerekçesiyle Chelsea'ye sene başında iki dönem transfer yasağı vermişti.


FIFA ayrıca Londra ekibine 600 bin, İngiltere Futbol Federasyonu'nu ise 510 bin İsviçre frangı para cezasına çarptırdı.

Chelsea, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:28 
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