CAS'ta Trabzonspor'un itirazına ilişkin duruşma yapıldı

Bu kararın ardından da Trabzonspor Kulübü, CAS'a itiraz etmişti.

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu, finansal yükümlülüklerine uymadığı gerekçesiyle 2020-2021 veya 2021-2022 sezonlarının birinde bordo-mavili kulübün, UEFA kupalarına katılmaya hak kazanması durumunda 1 yıl men edileceğini açıklamıştı.

CAS'ın bu ay sonuna kadar kararı açıklayacağı belirtildi.

Genel Müdür Sinan Zengin ile Mali İşler Direktörü Coşkun Karaoğlu da çevrim içi duruşmada konuştu.

İnternet üzerinden gerçekleştirilen, bordo-mavili kulübün çalıştığı İsviçre 'deki hukuk bürosunun yanı sıra Türkiye 'den Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile Hukuk İşleri Sorumlusu Eda Lermi Zorer'in katıldığı duruşma yaklaşık 6 saat sürdü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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